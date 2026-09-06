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Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, OVP Resmi Gazete'de yayımlandı

Türkiye ekonomisinin 3 yıllık makroekonomik hedeflerini belirleyecek olan 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Programı (OVP) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyuna açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı ve OVP Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, OVP Resmi Gazete'de yayımlandı
Cansu Çamcı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki üç yıllık dönemine yön verecek 2027–2029 Orta Vadeli Programı'nı kamuoyuyla paylaştı.

Yılmaz; "2026'da yüzde 3,3 olmasını beklediğimiz büyümenin, kademeli olarak güçlenerek 2027'de yüzde 4,2'ye, 2028'de yüzde 4,6'ya ve 2029'da yüzde 5'e ulaşmasını öngörüyoruz. 2026'da yüzde 28,4 olarak gerçekleşmesini öngördüğümüz enflasyonun, 2027'de yüzde 21'e, 2028'de yüzde 13,5'e ve 2029'da yüzde 9'a gerilemesini hedefliyoruz" dedi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, OVP Resmi Gazete de yayımlandı 1

OVP, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete erdoğan
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