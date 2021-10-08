Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki yıl milli elektrikli lokomotifimizin üretimine başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, "Önümüzdeki yıl milli elektrikli lokomotifimizin üretimine başlıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Ulaştırma ve haberleşme şuralarımızın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu önemli şuranın düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik ediyorum. Ülkemizi uzun yıllar boyunca havacılık sektöründe temsil eden Atatürk Havalimanı'mız bugün de uluslararası organizasyona ev sahipliği yapıyor.

BÜYÜK YOL KATETTİK

Atatürk Havalimanımız bundan sonra da uluslararası ölçekteki fuar, etkinlik ve yarışmalara ev sahipliği yapmayı sürdürecektir. Kalkınmanın temel alt yapısı olan bu yatırımlar konusunda nereden nereye geldiğine baktığımızda çok büyük yol katettiğimizi görüyoruz. Dün vizyon olarak bahsettiğimiz projelerin çoğu bugün tamamlanmış projeler olarak önümüzde duruyor.

Şu anda karşımızda duran fotoğrafta tamamlanan projeler yanında bundan sonra yapmamız gereken işleri, eksiklerimizi, yeni ihtiyaçları da görüyoruz. Özellikle salgın ve iklim değişikliği gibi son dönemde ağır sonuçlarıyla daha sık yüzleşmeye başladığımız küresel krizler kendi gerçeklerini dayatmaktadır. İnsanlık tarihi boyunca önemli değişimlerin hemen hepsinin gerisinde iklim değişikliklerinden yeni ulaşım alternatiflerinin ortaya çıkmasına kadar bugün tekrar tartışmaya başladığımız gelişmeler bulunuyor. Şayet bu süreci ülkeler ve toplumlar olarak doğru okur, üzerimize düşen sorumlulukları adil bir şekilde yerine getirirsek insanlığın ortak geleceği adına hayırlı bir iş yapmış oluruz.

Türkiye, önümüzdeki yeni sürecin de öncülüğünü yürütme sorumluluğu ile karşı karşıyadır. Her ne kadar sanayi devrimi ile birlikte başlayan bu sürecin nispeten dışında kalmış olsak da coğrafyamız stratejik önemini hiç bir zaman kaybetmedi. Bugün her alanda yeniden merkez olma konumunu sürdüren bu coğrafyada biz hazırız. Kendimizle birlikte tüm dostlarımızı ve kardeşlerimizi de bu büyük atılımda birlikte hareket etmeye davet ediyoruz.

"AFRİKA'DAN ASYA'YA KADAR TÜM COĞRAFYALARDA DOSTLARIMIZA BU TEKLİFLE GİDİYORUZ"

Türkiye'yi hala eski haliyle hatırlayanlara elimizdeki imkanları göstererek işbirliği fırsatlarını genişletmek istiyoruz. Bizim diğer pek çok ülkeden farkımız sadece kendimiz kazanmanın değil birlikte kazanmanın peşinde olmamızdır. Afrika'dan Asya'ya kadar tüm coğrafyalarda dostlarımıza bu teklifle gidiyoruz. Medeniyetimizin ve kültürümüzün bize emaneti olan bu yaklaşımla yolumuza devam ediyoruz edeceğiz. Ülke olarak Avrupa'dan doğuya doğru Kafkaslara ve Orta Asya'ya güneye doğru da Kuzey Afrika'ya uzanan 780 kilometrelik bir alana sahibiz.

Yaklaşık 2 bin kilometre uzunluğa sahip hayli çetin yerleri olan bu coğrafyada ulaşım yatırımları yapmanın zorluğunu en iyi sizler bilirsiniz. Biz her alanda işte bunu başardık. Türkiye olarak ulaştırma ve haberleşme alanında geçtiğimiz 19 yılda 1 trilyon lira yatırımı hayata geçirdik. Bu yatırımların bir kısmını ana başlıklarıyla kısaca ifade etmek istiyorum. Karayolunda bölünmüş yol uzunluğunu 28.340 kilometreye çıkardık. Dağları tünellerle vadileri ve akarsuları köprülerle geçtik. Böylece yolcu ve yük taşımacılığında güvenli bir karayolu taşımacılığının alt yapısını kurduk. Bu rakamı sürekli artırıyoruz.

"KESİNTİSİZ OTOYOL AĞINA SAHİP BİR ÜLKEYİZ"

Otoyol uzunluğumuzu 1714 kilometreden 3534 kilometreye yükselttik. Edirne'den Ortadoğuya çıkış kapısı olan Şanlıurfa'ya kesintisiz otoyol ağına sahip bir ülkeyiz. Aydın-Denizli için de 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de yer aldığı Malkara Çanakkale gibi projelerle otoyol uzunluğumuzu 4100 kilometrenin üzerine çıkarıyoruz. Yollarımızdaki tünel uzunluğunu 50 kilometreden 631 kilometreye çıkardık. Ülkemizde ne aşılmaz dağlar ne geçilmez vadiler ne adına türküler yakılan geçit vermez ırmaklar bıraktır. Artık karayolu ulaşımı vatandaşlarımız için külfet olmaktan çıkıp keyif haline dönüşmüştür.

Demiryolu ağlarımız uzunca bir süre ihmal edilmişti. 12803 kilometre demiryolu ağımızı baştan sona tamamen yeniledik. Mevcut hatlardaki sinyalizasyon çalışmalarında önemli mesafe katettik. Ülkemizde ilk defa yüksek hızlı tren hatlarını inşa ettik ve işletmeye açtık. Halen 3500 kilometre uzunluğa sahip yeni demiryolu hatlarımızın inşası sürüyor. Yüksek hızlı trende Ankara-Sivas hattını yakında hizmete açıyoruz. Uluslararası ve ulusal demiryolu ağlarımız yanında şehir içi ulaşımda da raylı sistemleri hızla geliştiriyoruz. 811 kilometrenin üzerinde şehir içi raylı sistemler faaliyet gösteriyor.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL ÜRETİMİNE BAŞLIYORUZ

"Milli Elektrikli Tren" setimizi geliştirdik. Önümüzdeki yıl milli elektrikli lokomotifimizin üretimine başlıyoruz. Metro, banliyo ve tramvayda da üretebilecek düzeye geliyoruz.

Havalimanı sayımızı 26'dan 56'ya çıkardık. Havalimanı sayımız yakında 60'a ulaşacak. Yaklaşık 3 yıldır hizmette olan İstanbul Havalimanımız dünyanın en iyileri arasında 2. sırada Avrupa'da yoğunluk sıralamasında ilk sırada yer alıyor. İstanbul Havalimanımız Türkiye'nin büyük sembollerinden biri haline gelmiştir. Hava ulaşımındaki yatırımlarımız ve elde ettiğimiz başarılarla hem ülke içinde hem de dünyada erişmedik yer bırakmama hedefimize büyük ölçüde yaklaştık. Ülkemizin dış ticareti içinde denizyolunun payını 4 kat arttırdık. Sadece bu yılın ilk 7 ayında denizyolu ile yapılan dış ticaretimiz 158 milyar doları buldu.

Tersane sektöründe ve yat imalatında da ülke olarak önemli bir yere geldik. Şüphesiz deniz taşımacılığındaki en büyük projemiz Kanal İstanbul'dur. Yaklaşık 10 yıl önce gündeme getirdiğimiz Kanal İstanbul nihayet fiilen uygulama aşamasına gelmiştir. Sazlıdere Köprüsü Kanal İstanbul'un ilk somut adımıdır. Proje kapsamındaki diğer işleri de belli bir plan dahilinde hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Ulaşım projelerinin artık ayrılmaz bir parçası haline gelen haberleşme yatırımlarında da büyük adımlar attık. Genişbant internetten fiber hatlara iletişimin her alanında kurumlarımıza ve halkımıza verdiğimiz hizmetin standardını yükseltiyoruz.



