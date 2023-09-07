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Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘sıkı para politikasına devam’ demişti: Tüm gözler 21 Eylül’e çevrildi! Merkez Bankası faiz kararı için 5 puanlık revize…

07.09.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orta Vadeli Program’ın (OVP) detaylarını duyuran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘sıkı para politikasına devam edeceklerinin mesajını vererek faiz artırımlarının devam edeceğinin de sinyallerini verdi. Bu açıklama sonrası 21 Eylül Perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı daha da önemli hale geldi. Morgan Stanley ekonomistleri OVP’ye yönelik değerlendirmesinde bu yıl için politika faizi beklentisini 5 puan artırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘sıkı para politikasına devam’ demişti: Tüm gözler 21 Eylül’e çevrildi! Merkez Bankası faiz kararı için 5 puanlık revize…

Orta Vadeli Program'ın (OVP) sunumunda sıkı para politikasıyla ilgili güçlü mesajlar politika faizi beklentilerinin de yeniden gözden geçirilmesine neden oldu. Morgan Stanley ekonomistleri Hande Küçük ve Alina Slyusarchuk OVP'ye ilişkin değerlendirmelerinde sıkı para politikası mesajları ve enflasyon tahminlerinin yükselmesiyle bu yıl için politika faizi beklentilerini yüzde 30'dan yüzde 35'e çıkardı.
Ekonomistler değerlendirmelerinde OVP'nin öngörülen dezenflasyon patikası dışında, önceki programlara kıyasla daha gerçekçi makro projeksiyonlar içerdiğini belirtti.

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ERDOĞAN'IN MESAJLARINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Değerlendirmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sıkı para politikası mesajlarının altı çizildi. Raporda bu konuda "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek için para politikasının sıkı tutulacağını belirtmesi, bize göre yeni TCMB yönetimine faiz artırımlarına devam etmesi için destek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun süredir yüksek faiz oranlarının yüksek enflasyona yol açtığı görüşünü savunduğu için bu önemli" değerlendirmeleri yer aldı.

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FAİZ BEKLENTİSİ YÜKSELTİLDİ

Temmuz ayındaki güçlü artış ve Ağustos ayında manşet enflasyonda yaşanan rekor artış dolayısıyla faiz profilimizdeki yukarı yönlü riskleri vurguladıklarını belirten Morgan Stanley ekonomistleri OVP'nin açıklanmasının ardından Eylül toplantısına ilişkin tahminleri 500 baz puanlık bir artışla yüzde 30'a çıkardı.

Ekonomistler Ekim ve Kasım aylarında da 250 baz puanlık iki artış daha ekleyerek yıl beklentisini yüzde 35'e çıkardı.

MERKEZ BANKASI (16)

21 EYLÜL’E DİKKAT!

TCMB Para Politikası Kurulu toplantı takviminde yer alan bilgilere göre bu ay faiz kararı 21 Eylül 2023 Perşembe günü açıklanacak. Karar aynı gün saat 14:00’te duyurulacak. TCMB temmuz ayındaki kararında faiz artışı yaparak faizleri yüzde 17.5'e yükseltmişti. Ağustos ayında ise TCMB faiz artışı gerçekleştirerek faizi yüzde 25'e çıkartmıştı. Merkez Bankası böylelikle ağustos ayında politika faizini 750 baz puan artırmış oldu.

MERKEZ BANKASI (2)

ÖNCEKİ FAİZ KARARLARI NE OLMUŞTU?

TCMB temmuz ayında açıkladığı kararda 7. kez üst üste faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında ise faiz indirimine gitmiş aralık ve ocak ayında ise faizi yüzde 9'da sabit tutmuştu. Şubat ayında ise 50 baz puan faiz indirimi yapan TCMB politika faizini yüzde 8.5'e çekmişti. Mart ayında ise faizler yüzde 8.5'ta sabit bırakıldı. Aynı şekilde nisan ve mayıs aylarında da faizler yüzde 8.5 düzeyinde sabit tutuldu. Haziran ayında ise faizler yüzde 15'e çekildi, Temmuz ayında ise bir kez daha artış yapılarak faizler yüzde 17.5'a çıkarıldı.


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Merkez Bankası Faiz kararı

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