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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI: 2023 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak, kaç dolar?

09.05.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz 2023 asgari ücret zammı hakkında son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 11:30'da kamu işçilerinin zam oranıyla ilgili beklenen açıklamayı yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise asgari ücrette Temmuz ayına işaret etti. Peki, 2023 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak, kaç dolar? Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak? İşte tüm detaylar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI: 2023 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak, kaç dolar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika asgari ücret açıklamaları güncel olarak takip ediliyor. 700 bin kamu işçisini ilgilendiren zamma ilişkin son sözü bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 11:30'da kamu işçilerine verilecek zam oranını açıklayacak. Bu açıklamada asgari ücret zammı ile ilgili de açıklamalar yapmasını bekleyen vatandaşlar 2023 Temmuz asgari ücret ne kadar olacak? Ek zam ne kadar yapılacak? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün kamu işçilerinin zam oranıyla ilgili açıklama yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise asgari ücrette Temmuz ayına işaret ederek önemli açıklamalar yapmıştı.

Ocak ayında Cumhuriyet tarihindeki en yüksek düzenlemeyi yaptıklarını hatırlatan Bakan Bilgin, "Temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak." diyerek konuyla ilgili çalışmanın hazır olduğunu belirtti.

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EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin İstanbul mitinginde emekli, memur ve asgari ücretlilerin maaşlarında artışa gidileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "İktidarlarımızın ilk dönemlerinde tüm gücümüzü alt yapımızdaki asırlık ihmalleri gidermek için kullandık. Türkiye’yi dört temel taş üzerinde yükselteceğiz. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet. Daha sonra yetmez dedik. Ulaşım, özellikle tarım. Bunun yanında değerli kardeşlerim diplomasi. Bunları geliştirdik. Her alanda alt yapı eksiklerimizi gidermeye devam ettik. Önümüzdeki dönemde sadece enerji ve savunma alanlarındaki çalışmalarımızla elde edeceğimiz 100 milyar doların üzerindeki kaynağı ne yapacağız biliyor musunuz? Bu kaynağı çalışanıyla, emeklisiyle kadınıyla, genciyle, ülkemizdeki tüm vatandaşların refahını yükseltmek için kullanacağız. Bu doğrultuda pek çok önemli düzenlemeyi hayata geçirdik.

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Eskiden 66 lira olan emeklilerimizin en düşük maaşlarını 7 bin 500 liraya yükselttik. 66 lira nere, 7 bin 500 nere. İnşallah seçimden hemen sonra 7 bin 500 lira üzerindeki emekli maaşlarıyla ilgili bir düzenleme yapacağız. Aynı şekilde asgari ücreti Dolar bazında bile 3 buçuk kat artırarak 8 bin 500 liranın üzerine çıkardık. Gelişmelere göre bu rakamı da tekrar gözden geçireceğiz. Memurlarımızın maaşlarına Temmuz’da sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayacak refah payı artışı da yapacağız. Salı günü de şu anda bakanımızın sendikalarla yaptığı görüşmelerin neticesini Salı günü inşallah kamuoyuna açıklayacağım. Bunu açıklayarak inanıyorum ki işçilerimiz de önümüzdeki döneme çok daha farklı girecek" diye konuştu.

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