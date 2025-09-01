FİNANS

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Emlak vergisi tartışmalarıyla ilgili AK Parti'den açıklama

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, 2026'da uygulanacak emlak vergilerinde gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşların sıkıntıya düşmesine izin vermeyeceklerini bildirdi.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, 2026'da uygulanacak emlak vergileriyle ilgili tartışmalarla ilgili açıklamada bulundu.

Demir, NSosyal hesabından, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yasal ve idari düzenlemelerle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçeceğiz. Bizim önceliğimiz, milletimizin hakkını korumak, adaleti tesis etmek ve belediyecilikte hizmeti vatandaşımızın omuzlarına yük bindirmeden sürdürebilmektir" ifadelerini kullandı.

Kamuoyunun gündemine gelen bu konunun uzun süredir yakından takip edildiğini vurgulayan Demir, "Son günlerde kamuoyunun gündemine gelen, ancak bizim uzun süredir yakından takip ettiğimiz emlak vergisine esas alınan arsa rayiç bedellerindeki tartışılan artışlar konusunda milletimizin endişelerini yakından biliyoruz. 2026 yılında uygulanacak emlak vergilerinin gerçek piyasa koşullarını yansıtmayan rayiç bedel artışlarıyla vatandaşımızın sıkıntıya düşmesine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Demir, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak bu süreci en ince ayrıntısına kadar takip ediyoruz. Tüm Türkiye'de yapılan rayiç bedel tespitlerini, artış oranlarını ve bunların vatandaşımıza yansımalarını titizlikle inceliyoruz. Şunu herkes bilmelidir ki; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yasal ve idari düzenlemelerle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçeceğiz. Bizim önceliğimiz, milletimizin hakkını korumak, adaleti tesis etmek ve belediyecilikte hizmeti vatandaşımızın omuzlarına yük bindirmeden sürdürebilmektir. AK Parti'nin belediyecilik anlayışı, vatandaşına yük değil nefes aldıran bir anlayıştır. Bu meselede de milletimizin yanındayız, mağduriyet yaşanmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz."

