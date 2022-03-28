Cumhurbaşkanı tarafından açılmıştı! İşte Çanakkale Köprüsü'nden günlük geçen araç sayısı

1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 107. Yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. dünyanın en uzun orta açıklığa sahip, Asya ve Avrupa kıtalarını bir kez daha birleştiren 1915 Çanakkale Köprüsü'nden günlük geçen araç sayısı merak konusu olmuştu. Haberler.com'un haberine göre1915 Çanakkale Köprüsü'nü inşa eden ortaklardan Yapı Merkezi'nin patronu Başar Arıoğlu, 10 gün önce hizmete açılan köprüden günlük geçen araç sayısına ilişkin bilgi verdi. Arıoğlu ,günlük 45 bin araç geçiş garantisi verilen köprü için, "Günlük 30 bin civarında geçiş var ama henüz konuşmak için erken. Ancak 1-2 sene sonra tablo netleşmeye başlar" dedi.

6 DAKİKAYA DÜŞECEK

Hem tarih hem de simgelerin köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü bölgeye büyük oranda katma değer sağlayacak. Dünden itibaren hizmete giren köprü 1,5 saatlik ulaşım süresdı.ni 6 dakikaya düşürdü. Köprü, Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin entegrasyonunu da sağlayacak.

"ARADAKİ FARKI DEVLETİN KASASINDAN BİZ ÖDEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışında köprünün geçiş ücretinin 200 lira olduğunu belirterek, "Çünkü buradan biliyorsunuz, Yap-İşlet-Devret… Eğer buradan aldığı aylık ve yıllık bedel, yüklenici firmanın aleyhineyse, farkı kim ödeyecek; onu devletin kasasından biz ödeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

GEÇİŞ ÜCETİ BELLİ OLDU

Köprünün otoyol ücreti de belli oldu. Malkara'dan giriş yapacak bir otomobil toplamda 272,5 TL ödeyecek. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçmek için minibüsler 250 TL, yolcu otobüsleri 450 TL, kamyonlar 500 TL tırlar 950 TL, motosikletler ise 50 TL ücret ödeyecek.

