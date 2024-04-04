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Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cari açığın azaltılması temel hedeflerimiz arasında

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
04.04.2024 17:11
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dış ticaret verilerini değerlendirdi. Yılmaz, "İstikrarlı ve sürdürülebilir büyümenin sağlanmasında cari açığın azaltılması temel hedeflerimiz arasındadır." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cari açığın azaltılması temel hedeflerimiz arasında

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dış ticaret verilerine ilişkin olarak, "Büyümede dengeli bir yaklaşım çerçevesinde ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı. Yılmaz, "Dış ticaret dengesindeki olumlu gidişat, önümüzdeki dönemde cari açık üzerindeki baskıyı azaltmaya devam edecektir." dedi.

Yılmaz X hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 yılı birinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre ithalatımız yüzde 12,6 oranında azalırken ihracatımız yüzde 3,6 oranında artmıştır. Dış ticaret açığımız aynı dönem itibarıyla 34,8 milyar dolardan 20,5 milyar dolara gerileyerek, 2024 yılı birinci çeyreğinde yüzde 41,2 oranında azalmıştır." ifadesini kullandı.

Yılmaz şunları kaydetti:

"İlk çeyrek gelişmelerinden hareketle, 2024 yılı cari açığımızın milli gelire oranının OVP’de öngörülen yüzde 3,1’in oldukça altında geleceği tahmin edilmektedir.

Dünya ticaretinde büyümenin tarihsel ortalamalarının altında seyrettiği, ana pazarımız olan Avrupa’da durgunluk yaşanan bir dönemde ihracatçılarımızın yüksek performansını tebrik ederiz."

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Anahtar Kelimeler:
Cevdet Yılmaz Cari açık Dış ticaret cumhurbaşkanı yardımcısı
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