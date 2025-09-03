FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'enflasyon' mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yıllık enflasyon oranı 2025 yıl sonunda Merkez Bankası tahmin aralığı olan yüzde 25-29 ile uyumlu bir patikada gelişmektedir. Önümüzdeki günlerde güncellenecek olan Orta Vadeli Program çerçevesinde, bütüncül politikalar izlenerek enflasyon ile kararlı ve koordineli mücadelemiz devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'enflasyon' mesajı

Yılmaz, NSosyal hesabından, ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, yıllık enflasyon oranının 15 aydır kesintisiz düşerek, yüzde 32,95 olduğunu belirtti.

Ağustos ayı enflasyonunun beklentilerin bir miktar üzerinde gelmesinde zirai don ve kuraklıktan etkilenen gıda fiyatlarının önemli paya sahip olduğunu belirten Yılmaz, aylık enflasyonun yaklaşık üçte birinin bu alandan kaynaklandığını bildirdi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ağustos enflasyonu belli oldu! Milyonların ve piyasaların kilitlendiği rakamları TÜİK açıkladı Ağustos enflasyonu belli oldu! Milyonların ve piyasaların kilitlendiği rakamları TÜİK açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yıllık enflasyon oranı 2025 yıl sonunda Merkez Bankası tahmin aralığı olan yüzde 25-29 ile uyumlu bir patikada gelişmektedir. Önümüzdeki günlerde güncellenecek olan Orta Vadeli Program çerçevesinde, bütüncül politikalar izlenerek enflasyon ile kararlı ve koordineli mücadelemiz devam edecektir. Beşeri sermaye, lojistik, sosyal konut, gıda ve enerji başta olmak üzere, öncelikli alanlarda izleyeceğimiz politikalar, verimliliği artırıcı yaklaşım, yeşil ve dijital dönüşüm süreçleri ile dengeli büyümeyi sağlarken, dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdüreceğiz." (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ağustos ayı dış ticaret verileri açıklandı! İhracat yüzde 0,9, ithalat ise yüzde 3,9 azaldıAğustos ayı dış ticaret verileri açıklandı! İhracat yüzde 0,9, ithalat ise yüzde 3,9 azaldı
Günlük elektrik üretim ve tüketim verileriGünlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Anahtar Kelimeler:
Cevdet Yılmaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'de de satılıyor! Avrupa ülkesi harekete geçti: Çocuklara satışı tamamen yasaklanıyor

Türkiye'de de satılıyor! Avrupa ülkesi harekete geçti: Çocuklara satışı tamamen yasaklanıyor

Özel 'ihraç ettik' demişti! Gürsel Tekin: 'Göreve başladık'

Özel 'ihraç ettik' demişti! Gürsel Tekin: 'Göreve başladık'

Ağustos enflasyonu belli oldu! Milyonların ve piyasaların kilitlendiği rakamları TÜİK açıkladı

Ağustos enflasyonu belli oldu! Milyonların ve piyasaların kilitlendiği rakamları TÜİK açıkladı

Kira artış oranı belli oldu! Eylül 2025 kira zammı... Ev sahipleri ve kiracıların beklediği rakam netleşti

Kira artış oranı belli oldu! Eylül 2025 kira zammı... Ev sahipleri ve kiracıların beklediği rakam netleşti

Memur, emekli, SSK'lı, Bağ-Kur'lu… Milyonlar maaş tablosunu bekliyordu! İşte 2 aylık enflasyon farkına göre maaş hesabı

Memur, emekli, SSK'lı, Bağ-Kur'lu… Milyonlar maaş tablosunu bekliyordu! İşte 2 aylık enflasyon farkına göre maaş hesabı

Muskacı hocanın 175 milyon liralık serveti ortaya çıktı

Muskacı hocanın 175 milyon liralık serveti ortaya çıktı

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.