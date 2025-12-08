FİNANS

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan OVP açıklaması: '2026, en kritik yıl olacak'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2026 yılı, Orta Vadeli Programımızın en kritik yılıdır. Çünkü 2026, hem attığımız adımların sonuçlarının görünür hale geleceği hem de reformlarımızın meyve vereceği eşik bir yıl olacaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu 2026 Yılı Bütçe Kanunu Teklifi görüşmelerinde çok önemli açıklamalarda bulundu.

Cevdet Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları:

"2026 yılı, Orta Vadeli Programımızın en kritik yılı. 2026 hem attığımız adımların sonuçlarının görünür hale geleceği hem de reformlarımızın meyve vereceği eşik yıl olacak. Yüksek katma değerli üretim, Ar-Ge ve girişimcilik bütçemizde yer almıştır. Tüm şehirlerimizi depremlere dirençli hale getirmeyi sürdüreceğiz.

"2026 BÜTÇESİ EMEĞİ KORUYAN YAKLAŞIMLA HAZIRLANDI"

2026 bütçesi istikrar ve refah bütçesidir. 2026 bütçesi emeği koruyan yaklaşımla hazırlandı. Dünya ekonomisinde gelişmekte olan ülkelerin payı artarken, G7 ülkelerinin payı azalmaktadır. Dünyanın ekonomik ve siyasi şartlarına göre kendimizi ayarlamak zorundayız.

Küresel enflasyonda gerileme gözlenmekle birlikte, henüz istenen seviyelere gelinememiştir. Önümüzdeki dönemde küresel ticaret hacminin, pandemi öncesi seviyelerin altında seyretmesi beklenmektedir. Politik belirsizlikler kısmen azalsa da, halen yüksek seyretmektedir. 2026 yılında dış koşulların, önceki yıla göre daha destekleyici olacağını değerlendiriyoruz. Türkiye ekonomisinde ılımlı ama daha istikrarlı bir büyüme sergilenmiştir.

"AVRUPA'NIN 4. BÜYÜK EKONOMİSİ HALİNE GELMEYİ BEKLİYORUZ"

Yıl sonu itibariyle kişi başı gelirimizin 17 bin 748 dolara ulaşmasını, bu sayede yüksek gelir grubu ülkeler arasına girilmesini bekliyoruz. Avrupa'nın 4. büyük ekonomisi haline gelmeyi bekliyoruz. Dünyada 16., satın alma paritesine göre 11. büyük ekonomi olacağız.

OVP'de ortaya konan büyüme hedefinin ulaşılabilir olduğu öngörülmektedir. Hedefimiz sürdürülebilir bir büyümeyi sağlamaktır. 2026'da ekonominin yüzde 3,8 büyümesi öngörülmektedir. İşsizlik oranının yüzde 8,5'in bir miktar altında gerçekleşebileceği değerlendirilmektedir.

"ENFLASYONUN YÜZDE 20'NİN ALTINA İNDİRİLMESİNİ HEDEFLİYORUZ"

Dezenflasyon sürecinin ülkemizde artık kalıcı istikrar patikasında ilerlediği görülmektedir. Kasım 2025 itibariyle TÜFE yüzde 31,1'e gerilemiştir, dezenflasyonu kararlılıkla sürdüreceğiz. 2026'da enflasyonun yüzde 20'nin altına, 2027'de tek haneye indirilmesini hedefliyoruz."Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

