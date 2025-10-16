Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan OVP, enflasyon, büyüme, işsizlik açıklaması! 2025 ve 2026 için oran verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OVP, enflasyon, büyüme ve işsizlik ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

BÜYÜME

Yılmaz yaptığı açıklamada "Ekonomimiz 2024 yılında yüzde 3,3 oranında büyüme sağladı. 2025 yılında da ekonomimizin yine yüzde 3,3 büyümesini öngörüyoruz. Küresel ölçekteki belirsizlikler, ılımlı küresel büyüme görünümünün etkisiyle Türkiye ekonomisinin 2026 yılında yüzde 3,8 büyümesi beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

İŞSİZLİK ORANI

Yılmaz, işsizlik ile ilgili ise "2025 yılında işsizlik oranının yüzde 8,5’e düşeceği tahmin edilmektedir. 2026 yılında işsizlik oranının yüzde 8,4’e gerilemesi beklenmektedir" dedi.

OVP VE ENFLASYON

Öte yandan "OVP finansal istikrarı güçlendirmeyi, mali disiplini ve enflasyonu kalıcı olarak tek haneye indirip fiyat istikrarını sağlamayı amaçlamaktadır" diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz "Depremden etkilenen bölgelerde yeniden yapılanma ve afetlere dirençli şehirler oluşturma, bu bütçede de önceliğimiz olmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, "2026 yılı için ihracatta kesintisiz artışı sürdürerek 282 milyar dolar tutarındaki ihracat hedefimizi yakalamayı öngörüyoruz. 2026 yılında bütçe giderlerinin 18 trilyon 929 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 16 trilyon 216 milyar lira olacağını öngörmekteyiz." açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Yükseköğretim dahil eğitim bütçemizi 2026'da 2 trilyon 896 milyar liraya yükseltiyoruz. Yüzde 15,3 oranıyla en büyük payı yine eğitime ayırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, "Bu yıla ilişkin milli gelirimizin 62,2 trilyon lira olmasını bekliyoruz. 2026'da ise Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü 77 trilyon liraya ulaşacak." dedi.

Yılmaz, "Savunma harcamalarında 1 trilyon 202 milyar lira, iç güvenlik için 953 milyar lira olmak üzere toplam 2 trilyon 155 milyar lira ödenek öngörüyoruz." diye konuştu.