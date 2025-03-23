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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Ekonomik programımızı, kararlılıkla ve koordinasyon içinde hayata geçirmeye devam ediyoruz"

23.03.2025 22:50
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomik programı kararlılıkla ve koordinasyon içinde hayata geçirmeye devam ettiklerini belirterek, "İlgili tüm kurumlarımız piyasaları ve dönemsel gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli adımları atmaktadır." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Ekonomik programımızı, kararlılıkla ve koordinasyon içinde hayata geçirmeye devam ediyoruz"

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomi programına ilişkin açıklama yaptı.

Türkiye ekonomisinin temellerinin güçlü olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Ekonomik programımızı, kararlıkla ve koordinasyon içinde hayata geçirmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Cari açığımız düşük, bütçe açığımız deprem harcamalarına rağmen kontrol altında, Merkez Bankası rezervlerimiz yeterli seviyelerde, bankacılık sistemimiz sağlam, dengeli büyüme ile istihdam artışı devam ederken işsizlik oranımız uzun süredir tek hanede, temel öncelik olarak gördüğümüz enflasyon ise düşüş eğiliminde. Bölgemizde etkin diplomasi ile barış ve istikrara katkıda bulunurken, ülkemizde Terörsüz Türkiye hedefi ile huzur ve güveni pekiştiriyoruz. İlgili tüm kurumlarımız, piyasaları ve dönemsel gelişmeleri yakından takip etmekte ve gerekli adımları atmaktadır." (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Cevdet Yılmaz
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