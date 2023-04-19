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'Cumhurbaşkanım sözümüzü tuttuk...' Karadeniz gazı karaya ulaştı, ilk alevleri geceyi aydınlattı

19.04.2023 06:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karadeniz’in derinliklerinde keşfedilen gaz karaya ulaştı. Karadeniz Gazı'nın ilk alevleri geceyi aydınlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği görevi tamamlamanın huzuru içerisinde olduklarını belirten Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Sayın Cumhurbaşkanım sözümüzü tuttuk. Bize verdiğiniz görevi tamamladık" ifadelerine yer verdi.

'Cumhurbaşkanım sözümüzü tuttuk...' Karadeniz gazı karaya ulaştı, ilk alevleri geceyi aydınlattı

Karadeniz’de 2020 yılında Sakarya Gaz Sahası’nda başlayan derin deniz sondaj çalışmaları 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfinin tespit edilmesiyle birlikte sonuçlandı. Gaz Sahası’nda farklı kuyularda yapılan sondaj faaliyetleri sonucu 65 tonluk kuyubaşı vanaları açılan kuyulara yerleştirildi. Denizin 2 bin 200 metre tabanına yerleştirilen borular; keşfedilen doğal gazı 170 kilometreden karaya taşıdı.

KARADENİZ GAZI KARAYA ULAŞTI

20 Nisan günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gerçekleştireceği Karadeniz Gazı Devreye Alma Töreni öncesi TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Karadeniz Gazı’nın karaya ulaştığını açıkladı.

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Bilgin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın verdiği görevi tamamlamanın huzuru içerisinde olduklarını kaydetti. Bilgin, şöyle konuştu:

"Çok şükür bu mübarek Ramazan gününde ne kadar şükretsek az. Milletimizin dualarıyla çıktığımız bu yolda Cumhurbaşkanımızın bize verdiği görevi tamamlamış olmanın huzuru içerisindeyiz. Allah’a çok şükür bugünü de gördük. Bütün takım arkadaşlarımızla beraber Karadeniz’in derinliklerinde keşfettiğimiz gazı karaya ulaştırmış olduk. Sayın Cumhurbaşkanım sözümüzü tuttuk. Bize verdiğiniz görevi tamamladık. Arz ederim."

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Karaya ulaşan gazın test odasındaki yanma görüntüleri de dron ile havadan görüntülendi.

(İHA)

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