Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Resmi Gazete'de yayımlandı... Emekli aylıklarından, faturalara, doğurganlık hızına kadar her şey var!

2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nın onaylanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. Program'a göre yıllık enflasyon bu sene yüzde 41,5 olarak gerçekleşmesi beklenirken; 2025 yılında yüzde 17,5 olması tahmin edildi. Enflasyon ile mücadelede daha anlaşılabilir bir iletişim stratejisinin izlenilmesine karar verildi.

Milliyet'in haberine göre, emekli aylıkları 2025 yılında Ocak ve Temmuz aylarında hedef enflasyona göre değil, önceki 6 aylık enflasyon gerçekleşmelerine göre artırılmaya devam edecek. Ayrıca, memur emeklisi aylıklarında da toplu sözleşme hükümleri devam edecek; yani, 2025 Ocak ayında yüzde 6, Temmuz ayında yüzde 5 artırılması, enflasyon farklarının ayrıca ilave edilmesi öngörüldü.

Sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliği için, emeklilik kriterlerinde doğuşta beklenen yaşam süresi artışı ile uyumlu otomatik ayarlama mekanizmalarına ilişkin çalışma yapılmasına karar verildi.

FATURALARDA YENİ DÖNEM

Dün yayımlanan haberler ile birlikte elektrik ve doğal gaz piyasalarında maliyet bazlı fiyatlandırma uygulamaları hayata geçirilecek. Böylece belirli gelir seviyesinin altında tüketici gruplarının desteklenmesi sağlanacak.

Program'da savunma sanayisi için de maddeler bulunuyor. Bunlar ise; kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) tehlike ve tehditlere karşı Türkiye’nin müdahale kapasitesi güçlendirilecek, korunma ve savunma önlemleri geliştirilecek, savunma araçları ve yöntemleri, riskli bölgeler başta olmak üzere ülke düzeyinde geliştirilerek yaygınlaştırılacak. Kara sınır güvenliğinin sağlanması için risk değerlendirmesine dayalı güvenlik duvarı, gözetleme kulesi, algılayıcı sistemler, güvenlik yolları gibi gerekli fiziki ve teknolojik güvenlik sistemleri geliştirilecek. Savunma, anayurt güvenliği, havacılık ve uzay sanayi alanlarındaki yerli sanayi kuruluşlarının yatırımlarına destek sağlanacak.

DOĞURGANLIĞI ARTIRMAK İÇİN EĞİTİM DURUMU ÖN PLANDA

Programda öngörülen diğer bazı eylemler şöyle:

Doğurganlık hızının artırılmasına yönelik politikalara katkı için eğitim durumlarına göre toplam doğurganlık hızı ve doğum aralıkları göstergelerinin üretilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek. Normal doğuma yönelik bilinçlendirme ve özendirme faaliyetleri yaygınlaştırılacak.

Sosyal yardımlardan yararlanan vatandaşların çalışabilir durumda olanları tespit edilerek, istihdama kazandırılmak üzere İŞKUR sistemine kaydedilecek.

Konut kira ve satış fiyatlarının enflasyon üzerindeki olumsuz etkilerinin giderilmesi için konut arzını artırıcı ve konuta erişimi kolaylaştırıcı uygulamalar hayata geçirilecek.

Kısa çalışma, evden çalışma, hibrit çalışma gibi esnek çalışma modellerinin sosyal güvenlik sistemine uyumunu artırmak için çalışma yapılacak.