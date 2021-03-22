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Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 22 Mart anlık Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.03.2021 03:18 | Son Güncelleme

Düğünleri vazgeçilmezi ve aynı zamanda en büyük yatırım araçlarından biri olan altınlar, döviz kurunda yaşanan hareketlilikten etkilendi. Yurtdışı piyasalarının erken açılması sebebiyle kurlarda büyük hareketlilik yaşandı. Cumhuriyet altını fiyatları da hareketlilikten etkilenerek yükselişe geçti. Peki Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar oldu?

Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 22 Mart anlık Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Bir süredir altın fiyatlarında pek bir değişiklik gözlemlenmiyordu. Cumartesi günü Merkez Bankası’nda gerçekleşen görev değişiminin ardından ise erken açılan Asya piyasalarında yaşanan sert geçişler Cumhuriyet altını fiyatlarını da etkiledi. Yatırım yapmak veya elindeki altını satmak için altın fiyatlarını takip eden vatandaşlar ise Cumhuriyet altınının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki Cumhuriyet altını ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

22 Mart Pazartesi itibarıyla gram altın 454 TL civarında hareket ederken, 22 ayar bileziğin gram fiyatı 371 TL, altının ons fiyatı bin 740 TL, altının kilogram fiyatı 55 bin 672 TL, cumhuriyet altını 2 bin 927 TL, yarım altın bin 463 TL, çeyrek altın 733 TL, reşat altını 2 bin 959 TL, 18 ayar altının gram fiyatı 198 TL, 22 ayar altının gram fiyatı 407 TL, 14 ayar altının gram fiyatı 247 TL, Kapalıçarşı'da ziynet 2,5'lu 6 bin 521 TL ve 5'li 13 bin 176 TL civarında hareket ediyor...


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