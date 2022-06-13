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Cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi bulunmuştu! Vatandaşlar ihale sonucunu bekliyor

13.06.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından Elazığ’da yapılan inceleme ve saha çalışmalarında cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi bulundu. Bulunan maden rezervlerin toplam piyasa değerinin 20-30 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. Maden ilçesinde bulunan yeni rezervler vatandaşları heyecanlandırmıştı. Maden rezervinin çıkarılması için yapılan ihalenin iptal edilmesinin ardından bölge halkı, sürecin tamamlanmasını bekliyor.

Cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi bulunmuştu! Vatandaşlar ihale sonucunu bekliyor

Yaklaşık bir yıldır Elazığ'da çalışmalarını sürdüren Maden Tetkik ve Arama (MTA) tarafından yapılan inceleme ve saha çalışmalarında, cumhuriyet tarihinin en büyük maden rezervi bulunmuştu. Maden rezervinin çıkarılması için yapılan ihalenin iptal edilmesinin ardından bölge halkı, sürecin tamamlanmasını bekliyor.

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Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Türkiye Petrolleri tarafından Elazığ’da yapılan inceleme ve saha çalışmalarında, Maden ilçesi Sağrılı köyü Kısabekir ve Seterli mevkilerinde Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük maden rezervi bulundu. Bölgede bakırın yanı sıra altın, çinko, kobalt ve birçok maden de bulunuyor. Kurtuluş Savaşı'nda Türkiye'nin mermi ihtiyacını karşılayan Maden ilçesinde bulunan yeni rezervler vatandaşları heyecanlandırmıştı. MTA tarafından Maden ilçesinde bulunan polimetal sahalarının ihalesi 21 Nisan'da yapılmıştı. Cumhuriyet tarihinin en büyük maden sahası olan ve piyasa değeri milyonlarca dolar olan rezervlerin işletilmesi ile ilgili ihaleye Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi Şirketi ile Port Madencilik Şirketi katılmıştı. İhaleyi, 2 milyar 205 milyon lira ile Port Madencilik Şirketi kazanmıştı. Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneği; ihale sahaları, ihale kararının, şartnamenin ve ilanın yürütmesinin durdurulması talebi ile ilgili dava açmıştı. Açılan davanın sonuçlanmasının ardından ihale iptal edildi. İlçe sakinleri ihalenin bir an önce sonuçlanıp çalışmaların başlamasını istiyor.

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"ÇOK MUTLU VE HEYECANLIYIZ BİR AN ÖNCE ÇALIŞMALARIN BAŞLAMASINI İSTİYORUZ"

Bölgede bulunan maden rezervlerinin ilçenin kalkınması için umut verici olduğunu ifade eden kent sakinlerinden Ramazan Sekmen, "İlçemizde 2 yıldır MTA ve Türkiye Petrollerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük tarihi maden rezervi bulundu. Değeri 20 veya 30 milyar dolar civarında. İlçemizde daha önce Etibank faaliyet gösteriyordu, o zamanlar 5 bin işçi çalışıyordu. Maden tarihi ve güzel bir ilçeydi. Çok lüks ve sosyete, kaliteli bir ilçeydi. İnşallah bulunan bu bakır rezervinden sonra eski günlerimize döneceğimizi umut ediyorum. Bulunan bu rezerv, ilçemizde yaşayan tüm vatandaşları çok mutlu etmiştir. Çok mutlu ve heyecanlıyız bir an önce başlamasını istiyoruz. Fabrikanın ihalesi bundan kısa bir süre önce yapılmıştı ancak iptal olmuştu. İnşallah ihalesi en kısa sürede yapılır" dedi.

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"MADEN REZERVİ BİZLERİ, HERKESİ VE TÜM İŞSİZ KARDEŞLERİMİZİ MUTLU EDECEK"

Maden ihalesinin bir an önce yapılması gerektiğini belirten Bahattin Türkel isimli vatandaş, "İlçemizde bulunan maden rezervleri ile tarihimiz yeniden canlanma imkanı buldu. Eskiden bizim okul yollarımızda babalarımız bu fabrikaya giderdi. Büyük bir heyecan var ilçemizde. MTA ve Türkiye Petrolleri çalışmaları ile büyük bir rezerv bulundu ilçemizde. Bizleri, herkesi ve tüm işsiz kardeşlerimizi mutlu edecek, biz bunun heyecanını yaşıyoruz. Bir an önce ihalenin sonuçlanmasını istiyoruz. Büyük şirketlerin ilçemize gelerek bizi onurlandıracak" diye konuştu.

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İhale hakkında konuşan vatandaşlardan Kenan Avcı, "Maden ilçesinin geçmişine baktığımızda ne kadar potansiyeli olan bir ilçe olduğu belli. Şimdi düşmüş olduğu durum içler acısı ve vahim bir şekilde. O yüzden büyük maden rezervinin bulunması sevindirici Elazığ ve Türkiye için. Bizim için ihaleyi kimin aldığı değil, rezervlerin Maden ilçesinde işlenip buradaki insanların çalışma imkanı bulması önemli. İhaleyi devlete kimin daha çok faydası olacaksa onun alması tabii ki mantıklı" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Mehmet Üzek de, "Çok iyi bir maden rezervi burada bulundu. Bizim ilçemizde de bir fabrika kurulsa çok iyi olacaktır. Gençlerimiz işsizlikten kurtulacak. Vatandaşlarımız fabrikanın burada kurulması için çok umutlu, büyük bir bekleyiş içerisindeyiz. Fabrika kurulması halinde ilçemiz yeniden eski günlerine dönecektir" ifadelerini kullandı.

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Elazığ
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