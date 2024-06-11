Cüneyt Özdemir duyduğu karşısında şaştı kaldı! ‘Türkiye’de sevap da pahalı’ dedi: ‘Ekonomiyi daha iyisi özetleyemez’

Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere birçok kurum ve kuruluş 2024 kurban kesim bedeli fiyatlarını duyurdu. Kurumların yurt dışı kesim bedeli 3.800 liradan başlarken yurt içinde kesim ücretleri ise 11.750 lirayı buldu. Kurban fiyatları arasındaki yurt içi ve yurt dışı kesim bedeli arasındaki farklılık göze çarparken Gazeteci Cüneyt Özdemir ve Kenan Taş arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Özdemir Youtube kanalında Taş ile birlikte gündeme ilişkin konuları değerlendirirken konu kurban kesim ücretlerine geldi. Özdemir Taş’a, “Sevgili modern muhafazakar kardeşim, bayramda kurbana girdin mi? Yoksa Bodrum’a mı geliyorsun?” sorusunu yöneltti. Kenan Taş ise buna karşılık, “Kurbanı kesiyoruz. Ama kurban fiyatları ile ilgili bir şey söylemek istiyorum” dedi ve şunları dile getirdi:

“YURT DIŞINDA 3’TE 1’İNE, 4’TE 1’İNE KURBAN KESTİREBİLİYORSUNUZ”

“Birçok dernek ve STK var. Türkiye’de hisse kurban diye bir sistem var. Türkiye içinde kesilen kurban bedeli 11 bin ila 17 bin lira arasında, hatta 20 bin liraya çıkıyor. ‘Bu seneki kurbanı farklı ülkelerde kesmek istiyorum’ dediğinizde kurban fiyatı hisse başına 4 bin liraya düşüyor. Türkiye’de 3-4 katı, yurt dışında 3’te 1’ine, 4’te 1’ine kurban kestirebiliyorsunuz.”

“YURT DIŞINDA SEVAP DA UCUZ”

Cüneyt Özdemir bu açıklamalara, “Çok acayip bir şeyden bahsediyorsun. Espri yapmak da istemiyorum ama Allah’ı kurbanla kandırmak gibi bir şey olmuyor mu?” diyerek yanıt verirken, sonrasında ise bomba bir yorumda bulundu.

“Burada 3-4 katına kestiriyorsun. Din alimleri buna tamam diyor mu? Nereden nereye geldiğimizin farkında mısın?” ifadelerini kullanan Özdemir, “Programı açarken Yunan Adaları, yurt dışında yeme içme Türkiye’den ucuz. Programı bitirirken şu noktaya geldik: Sadece yeme-içme değil sevap da ucuz. Türkiye’de yaptığın zaman daha pahalıya sevaba giriyorsun. Yurt dışında sevap da ucuz. Türkiye’nin ekonomisini bundan daha iyi bir şey özetleyemez. Düşünsene Türkiye’de bir kez sevaba gireceğine, ‘orada 3 tane kestireyim’ diyorsun, 3 defa sevaba giriyorsun. Son zamanlarda bu kadar absürt ve bu kadar vurucu bir örnek görmemiştim, Türkiye’deki ekonominin durumunu anlatmak için” diye konuştu.







