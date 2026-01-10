FİNANS

Özgür Özel'den emekli maaşı açıklaması: 'Dağ fare doğurdu'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin en düşük emekli maaşının asgari ücret seviyesine yükseltilmesi için TBMM’de nöbet tutan milletvekillerini ziyaret etti. Özgür Özel emekli maaşıyla ilgili açıklamada da bulundu. Özel, "Dağ fare doğurdu. 19 bin lira olan maaşı 20 bin lira yapıyorlar. 81 ilden seçilmiş 600 milletvekili gelecek buraya ve bu büyük beklentiye karşılık sadece bin lira verecek Meclis. Çocuğa harçlık verir gibi, alay eder gibi" dedi. İşte detaylar...

Cansu Akalp

CHP milletvekilleri, TBMM Genel Kurulu'nda asgari ücretin 39 bin liraya çıkartılması ve en düşük emekli aylığının da bu düzeye yükseltilmesi amacıyla "Meclis'i terk etmeme" nöbetini sürdürüyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Kurul'da nöbet tutan milletvekillerini ziyaret etti.

Özel, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıkladığı en düşük emekli maaşının 20 bin liraya yükseltilmesine ilişkin hazırladıkları kanun teklifini hakkında şunları söyledi:

"Emeklilerle ilgili 18 bin 975 liralık maaş buna karşılık oluşan infial ve itirazlar bizim de ana muhalefet partisi olarak Meclis'i terk etmeyerek burada bir düzenleme yapılıp bu maaşlar hiç olmazsa telafi edilecek bir noktaya gelene kadar kamuoyunun dikkatini buraya çekmek ve iktidar partisini bu konuda harekete geçirmek istedik.

"ÇOCUĞA HARÇLIK VERİR, ALAY EDER GİBİ"

Bir ölçüde maksat hasıl oldu harekete geçtiler. Daha sonra dağ fare doğurdu. 19 bin lira olan maaşı 20 bin lira yapıyorlar. 81 ilden seçilmiş 600 milletvekili gelecek buraya ve bu büyük beklentiye karşılık sadece bin lira verecek Meclis. Çocuğa harçlık verir gibi, alay eder gibi. Bu yapılan iş yasama faaliyeti değildir.

Toplumdaki beklentiyi anlamayan, meseleyi kavramayan sadece 'mış' gibi yapan bir teklifle karşı karşıyayız. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Eğer teklif gerçekten olabilecek bir noktada olsaydı, emeklilere 5-6 bin lira seyyanen zam verip hiç değilse hak ettikleri bir asgari ücrete yaklaşan bir noktada olsaydı belki gelecek haftaki çalışmalara arkadaşlarımız giderdi ama bu bin liralık yapılacak çalışma kabul edilebilir bir noktada değil. Arkadaşlarımız Meclis nöbetini sürdürecekler. Önümüzdeki hafta teklif geldiğinde komisyonda ardından Genel Kurul’da da daha iyi bir noktaya gelmesi için mücadele edeceğiz."

"MECLİS'İ KAPATIP GİTTİKLERİNDE BİZ KAPATILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Muhabirlerin "Ne kadar sürecek?" sorusuna ise Özel, "Meclis’i bir kez daha kapatıp bu kanunu çıkarmadan giderlerse biz tekrar nöbetimizi sürdüreceğiz. Perşembe günü eğer bu kanunu çıkarmadan giderlerse arkadaşlarımız nöbete devam edecek. Yani bu Meclis'i kapatıp gittiklerinde biz kapatılmasına izin vermeyeceğiz" yanıtını verdi.

Anahtar Kelimeler:
Milletvekili Özgür Özel
