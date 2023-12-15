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  4. Daha 5 ay geçmedi! Taksiciler yine zam istedi: 'Mağduruz' diyerek talep ettikleri rakamı açıkladı

Daha 5 ay geçmedi! Taksiciler yine zam istedi: 'Mağduruz' diyerek talep ettikleri rakamı açıkladı

15.12.2023 08:07 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da taksicilerden yine zam talebi var. En son taksi ücretlerine Ağustos'ta zam yapılmıştı. Daha 5 ay geçmeden taksiciler ücretlere en az yüzde 65 zam yapılmasını istiyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Biz toplu taşıma aracı değiliz. Az verilen zamlar yüzünden mağduruz" dedi.

Daha 5 ay geçmedi! Taksiciler yine zam istedi: 'Mağduruz' diyerek talep ettikleri rakamı açıkladı

Ağustos ayında taksi ücretlerine zam yapılmış ve indi-bindi ücretleri 70 TL olmuştu. Daha 5 ay geçmeden taksicilerden yine zam talebi var, en az yüzde 65. Taksicilerin gönüllerinden geçen rakam ise yüzde 100.

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EN SON AĞUSTOS'TA ZAM YAPILMIŞTI

UKOME 6 ayda bir Taksiciler Esnaf Odası ile masaya oturuyor ve yeni fiyatlar hakkında karar veriyor. En son ağustos ayında taksi ücretlerine zam yapılmıştı. İndi-bindi 70 TL, taksimetre açılış ücreti 19,17 TL oldu. Taksiciler 5 ay sonra yeni zam taleplerini gündeme getirdi.

"AZ VERİLEN ZAMLAR YÜZÜNDEN MAĞDURUZ"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Yüzde 65 oranında iyileştirme talep ettik. İstanbul'daki ulaşım araçlarının tarifeleri değişiyor. Biz toplu taşıma aracı değiliz. Az verilen zamlar yüzünden mağduruz" dedi.

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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu

Kanal D Haber'in haberine göre bir vatandaş ise zam isteyen taksicilerle ilgili "Taksi bulabilirsen kullanırsın. Ücretleri pahalı. " diyerek tepki gösterdi.

TEKLİF KABUL EDİLİRSE YENİ ÜCRETLER

Teklif kabul edilirse indi-bindi ücreti 70 TL'den 115 TL'ye, taksimetre açılış 19,17 TL'den 31.63 TL'ye, kilometre başına ücret ise 22,69 TL'ye yükselecek.

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İstanbul Zam taksi
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