Daha az maaş almamak için kritik gün! Geç başvuruda düşüyor... Uzman isim açıkladı

İşsizlik maaşı alma şartları neler? İşsizlik maaşı başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? Çalışanlar işsizlik maaşı ile ilgili detayları araştırıyor. Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç, yazısında işsizlik maaşı ile ilgili merak edilenleri aktardı. İşte en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı...

İŞSİZLİK MAAŞI KİMLER ALABİLİR?

İşsizlik maaşına hak kazanabilmek için işçinin son 3 yılda en az 600 gün primi bulunması ve son 120 gün sigortalı çalışması gerektiğini belirten Kıvanç, bu koşulları sağlayan her işçinin işsizlik maaşı alamayacağını belirtti. İşsizlik maaşı alabilmek için ayrıca işçinin çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına karşın kendi kastı ve kusuru olmaksızın işini kaybetmiş olması gerektiğini vurguladı.

İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR OLDU?

İşsizlik maaşının, son 4 aylık prime esas ortalama aylık kazancın yüzde 40’ı üzerinden bağlanacağını aktaran Kıvanç, fakat işsizlik maaşının brüt asgari ücretin yüzde 80’ini aşamayacağını, mayıs ayından sonra işini kaybedenler için bu yıl işsizlik maaşı 10.402,20 TL ile 20.804,40 TL arasında değiştiğini belirtti.

İşsizlik maaşının süresinin de prim ödeme gün sayısına göre değiştiğini kaydeden Kıvanç, iş akdinin sona erdiği tarihten önceki 3 yıl içinde 600 gün primi olanlara 6 ay, 900 gün primi olanlara 8 ay, 1080 gün primi olanlara da 10 ay işsizlik maaşı bağlandığını aktardı.

"İŞSİZLİK BAŞVURUSU 30 GÜN İÇİNDE YAPILMALI"

İşsizlik maaşı başvurusu için kritik detayı da veren Kıvanç, işsizlik maaşı alabilmek için iş akdinin feshedildiği tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’a başvurulmalı gerektiğini belirtip başvuruların şahsen veya elektronik ortamda yapılabildiğini, vekâletname ile avukat ya da bir başkası aracılığıyla yapılan başvuruların kabul edilmediğini vurguladı. Yasal başvuru süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde 30 günlük sürenin resmi tatili izleyen ilk iş günü son bulduğunu söyleyen Kıvanç, elektronik ortamda yapılan başvurular için ayrıca fiziki ortamda dilekçe verilmesinin de gerekmediğini kaydetti.

Mücbir sebepler olmaksızın 30 günden daha sonra başvuru yapılması halinde başvuruda gecikilen süreden toplam hak sahipliği süresi düşülerek kalan süre kadar işsizlik ödeneği verildiğini belirten Kıvanç, örnek olarak; işçinin 180 günlük (6 ay) işsizlik ödeneği hakkı varsa ve başvuruyu iş akdinin sona erdiği tarihten 45 gün sonra yaparsa, 180 gün yerine 165 gün işsizlik maaşı verildiğini belirtti.

Kıvanç, başvuru süresini geciktirenler için İŞKUR tarafından geçerli kabul edilen mücbir sebepleri ise şu şekilde sıraladı:

"- Eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birinin vefatı (olayın olduğu tarihten itibaren 7 gün) ya da doktor raporu ile kanıtlanmak kaydıyla kendisinin veya bu sayılanlardan birinin hastalık hali,

Yangın, yer sarsıntısı, sel baskını gibi doğal afetler,

Herhangi bir nedenle ulaşımın imkansız hale gelmesi,

Kanuni bir ödevin yerine getirilmesi,

Muvazzaf askerlik hizmetinin yerine getirilmesi,

Gözaltına alınma hali,

Tutukluluk ve hükümlülükte geçen süreler,

Savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal gibi durumlar,

Salgın hastalık nedeniyle karantina,

İşe iade dava kararlarının kesinleştiği tarihe (bu kapsamda işe başlatılanlar için işe başlatıldığı tarihe) kadar geçen dönem.

İşçi, söz konusu mücbir sebeplerle İŞKUR’a geç başvurabilir"