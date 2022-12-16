FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Daha yüksek emekli maaşı almak için bunları yapın! Prim, SGK, gün sayısı detayı...

Daha yüksek emekli maaşı almak için bunları yapın! Prim, SGK, gün sayısı detayı...

16.12.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çalışanlar emekli olmanın hayalini kuruyor. Emeklilik dönemlerini güzel geçirmek için çalışan vatandaşların bilmeleri gereken önemli detaylar bulunuyor. Bunların başında, 'daha yüksek emekli maaşı alabilmek için yapılması gerekenler' konusu yer alıyor. İşte detaylar...

Daha yüksek emekli maaşı almak için bunları yapın! Prim, SGK, gün sayısı detayı...

Birçok işçi emeklilik dönemlerini daha rahat geçirmek için çalışmalar yapıyor. Ülkemizde ek iş yapan, yasal olarak iki ayrı işte çalışan birçok vatandaş bulunuyor. Sosyal güvenlik mevzuatına göre, yasal olarak iki ayrı işte çalışmanın herhangi bir sakıncası bulunmuyor. İşte ayrıntılar...

PRİM, SGK, GÜN SAYISI DETAYI

İki farklı iş yerinde çalışmak yasaldır. Ancak burada, iş sözleşmesine bakılması gereklidir. Eğer sözleşmede, bu durumu yasaklayacak bir madde yer almıyorsa, çalışanın iki farklı işte çalışmasında bir sakınca yoktur. Öte yandan adınıza iki farklı yerden prim yatmasında SGK açısından bir sakınca bulunmuyor.

Daha yüksek emekli maaşı almak için bunları yapın! Prim, SGK, gün sayısı detayı...

İki ayrı işyerinde çalışmanız, adınıza iki farklı yerden prim ödenmesi anlamına gelir... Diğer iş yerinde sigortanız olduğu için ikinci iş yeri eğer bildiriminizi yapmaz ise suç işlemiş olur. 5510 sayılı yasanın 92. maddesinin ilk fıkrasında bu zorunluluk şöyle anlatılıyor: "Kısa ve uzun vadeli sigorta kapsamındaki kişilerin sigortalı ve genel sağlık sigortalısı olması, genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin ise genel sağlık sigortalısı olması zorunludur. Bu Kanunda yer alan sigorta hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmak, azaltmak, vazgeçmek veya başkasına devretmek için sözleşmelere konulan hükümler geçersizdir."

Bu noktada karışıklığa neden olan konulardan birisi bu günlerin toplanıp toplanamayacağı meselesidir. Yani bir işyerinde 30 diğerinde 15 gün çalışan birisinin emeklilik için prim günü 45 gün artacak mıdır?

SGK mevzuatı bir ayı 30 gün bir yılı da 360 gün olarak kabul eder. Sizin kaç işyerinden priminiz yatarsa yatsın bir ay 30 gün üzerinden hesaplanacak ve prim gününüz 30 gün olarak artar.

EMEKLİ MAAŞINA KATKI YAPAR

İki ayrı işyerinde yatırılan primler günü 30 gün olarak değiştirmezken kazançları ise toplama çıkartacaktır. Bunun anlamı, bir iş yerinden 6 bin TL diğerinden 5 bin 500 TL brüt ücret gösterilen bir işçinin prime esas kazancı 11 bin500 TL olur ve bu durum emekli maaşına olumlu katkı yapar.

Emekli maaşını belirlerken önemli olan nokta, fazla prim gününden ziyade 'yüksek kazanç'tır. Bu nedenle asgari ücret ile çalışan birisinin 7000 günü olması yüksek kazancı olan birisinin 5000 günü olmasından daha az maaşa yol açabilir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücrette kritik tarih belli olduAsgari ücrette kritik tarih belli oldu
Türkiye’de ilk, trafikte düzen sil baştan değişiyorTürkiye’de ilk, trafikte düzen sil baştan değişiyor
Benzine zam geliyor! Depoları bu geceye kadar doldurunBenzine zam geliyor! Depoları bu geceye kadar doldurun
Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı prim emeklilik

En Çok Okunan Haberler

Polis servisine hain saldırı! Bombalı araç patlatıldı, yaralılar var

Polis servisine hain saldırı! Bombalı araç patlatıldı, yaralılar var

Saraçhane'de kaç kişi vardı? Emniyet sayı verdi

Saraçhane'de kaç kişi vardı? Emniyet sayı verdi

EYT'de o kriter rafa mı kalktı? Günler kala milyonları sevindiren açıklama

EYT'de o kriter rafa mı kalktı? Günler kala milyonları sevindiren açıklama

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Merkez Bankası duyurdu! Yıl sonu enflasyonu...

Merkez Bankası duyurdu! Yıl sonu enflasyonu...

Akaryakıt alacaklar dikkat: Benzine zam geldi!

Akaryakıt alacaklar dikkat: Benzine zam geldi!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

İçtiğiniz an vücudunuz frene basıyor! Risk tavan yapıyor

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Otel odasına kadar takip etti! ''Hadi bana bir öpücük ver''

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

Bu kokulardan vazgeçemeyeceksiniz! İşte 2022'nin en iyi kadın parfümleri

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

60 metre yüksekliğe fırlatıldılar! Bantlardan biri kopunca...

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Favoriniz olacak Puma spor ayakkabılar burada! En iyi modelleri keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.