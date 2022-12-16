Daha yüksek emekli maaşı almak için bunları yapın! Prim, SGK, gün sayısı detayı...

Birçok işçi emeklilik dönemlerini daha rahat geçirmek için çalışmalar yapıyor. Ülkemizde ek iş yapan, yasal olarak iki ayrı işte çalışan birçok vatandaş bulunuyor. Sosyal güvenlik mevzuatına göre, yasal olarak iki ayrı işte çalışmanın herhangi bir sakıncası bulunmuyor. İşte ayrıntılar...

PRİM, SGK, GÜN SAYISI DETAYI

İki farklı iş yerinde çalışmak yasaldır. Ancak burada, iş sözleşmesine bakılması gereklidir. Eğer sözleşmede, bu durumu yasaklayacak bir madde yer almıyorsa, çalışanın iki farklı işte çalışmasında bir sakınca yoktur. Öte yandan adınıza iki farklı yerden prim yatmasında SGK açısından bir sakınca bulunmuyor.

İki ayrı işyerinde çalışmanız, adınıza iki farklı yerden prim ödenmesi anlamına gelir... Diğer iş yerinde sigortanız olduğu için ikinci iş yeri eğer bildiriminizi yapmaz ise suç işlemiş olur. 5510 sayılı yasanın 92. maddesinin ilk fıkrasında bu zorunluluk şöyle anlatılıyor: "Kısa ve uzun vadeli sigorta kapsamındaki kişilerin sigortalı ve genel sağlık sigortalısı olması, genel sağlık sigortası kapsamındaki kişilerin ise genel sağlık sigortalısı olması zorunludur. Bu Kanunda yer alan sigorta hak ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmak, azaltmak, vazgeçmek veya başkasına devretmek için sözleşmelere konulan hükümler geçersizdir."

Bu noktada karışıklığa neden olan konulardan birisi bu günlerin toplanıp toplanamayacağı meselesidir. Yani bir işyerinde 30 diğerinde 15 gün çalışan birisinin emeklilik için prim günü 45 gün artacak mıdır?

SGK mevzuatı bir ayı 30 gün bir yılı da 360 gün olarak kabul eder. Sizin kaç işyerinden priminiz yatarsa yatsın bir ay 30 gün üzerinden hesaplanacak ve prim gününüz 30 gün olarak artar.

EMEKLİ MAAŞINA KATKI YAPAR

İki ayrı işyerinde yatırılan primler günü 30 gün olarak değiştirmezken kazançları ise toplama çıkartacaktır. Bunun anlamı, bir iş yerinden 6 bin TL diğerinden 5 bin 500 TL brüt ücret gösterilen bir işçinin prime esas kazancı 11 bin500 TL olur ve bu durum emekli maaşına olumlu katkı yapar.

Emekli maaşını belirlerken önemli olan nokta, fazla prim gününden ziyade 'yüksek kazanç'tır. Bu nedenle asgari ücret ile çalışan birisinin 7000 günü olması yüksek kazancı olan birisinin 5000 günü olmasından daha az maaşa yol açabilir.



