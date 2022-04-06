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Dalgalı denizde savrulan altın fiyatları için kritik uyarı! Almadan önce bir kez daha düşünün!

06.04.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güvenli bir yatırım aracı olarak kabul edilen altında yatırım için dikkatli olunması gereken döneme girildi. Rusya - Ukrayna savaşının etkileri altındaki düşüşü engellerken, uzmanlar alım fırsatına dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyor. FED cephesinden gelecek açıklamalar altındaki baskıyı sıkılaştırabilir. Savaşın sona ermesiyle de altının yönü aşağı yönlü olabilir.

Dalgalı denizde savrulan altın fiyatları için kritik uyarı! Almadan önce bir kez daha düşünün!

Yatırım amaçlı tercih edilen altında son günlerde inişli çıkışlı hareketler yatırımcıların dikkatini çekiyor. Altında alım fırsatı mı olduğunu yoksa satmak gerektiğini mi düşününe yatırımcılara uzmanlardan peş peşe uyarılar geliyor. Gram altına yönelen altın sahipleri için düşüş uyarısı yapıldı. Bu düşüşte Rusya - Ukrayna savaşı da bir etmen olabilir.

ALTIN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Bir televizyon kanalında değerlendirmelerde bulunan Yatırım Danışmanı Onurcan Bal, "Altın riskleri dengelemek adına tutulabilir ama tek başına altından oluşan bir portföyün yetersiz kalabileceği kanısındayım" diyerek şunları ifade etti:

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Jeopolitik risklerle birlikte hızlı yükselen bir ons altın gördük. Özellikle 2070 dolara kadar çıktı ama son dönemde 1900 doların üzerinde seyrediyor. Rusya-Ukrayna savaşının devam ediyor oluşu altın tarafındaki düşüşü sınırlayan bir etmen fakat bu savaş ortamı sona erer bir bir anlaşmaya varılırsa altın fiyatlarında yeniden bir düşüş olabilir.

Burada altın tarafındaki fiyatlamalarda özellikle Fed cephesindeki sıkılaşma eğilimi altın tarafında biraz daha baskı oluşturabilir. Mayıs ve haziran aylarında Fed tarafından açıklanması beklenen faiz artırımı altında baskılamayı sürdürecektir. Bu da ons altından ziyade riskleri dengelemek adına gram altının tercih edilmesi daha doğru bir hamle olacaktır. Çünkü güvenli liman talebiyle ons altın ve dolar aynı yönde hareket edebiliyor ama Fed'in faiz artırımı doları güçlendirirken ons altını zayıflatabilir.

ALTIN 910 TL SEVİYESİNİ GEÇTİ!

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 911 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,27 azalışla 910,4 liradan tamamladı.

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Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde, 911 liradan işlem gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.494 lira, Cumhuriyet1 altını da 6.104 liradan satıldı.

Analistler, Rusya'ya yönelik daha fazla yaptırım beklentileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasında "hızlı ve düzenli" sıkılaşmaya gideceği endişeleri ile emtia piyasalarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.

Fed'in mayıs ayı toplantısında hızlı faiz artırımlarına bilanço daraltma sürecinin de eşlik edebileceğine işaret eden açıklamaların ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin 2019'dan bu yana en yüksek seviyesi olan 2,63'ü test ettiğini dile getiren analistler, bu kapsamda bugün açıklanacak Fed Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) mart ayı toplantı tutanaklarının öneminin arttığını kaydetti.

Analistler, bugünün veri gündeminde ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.


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