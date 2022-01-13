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Dalında 40 kuruş, şekerlemesi 200 lira!

13.01.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kadınlar bu yıl satılamadığı için dalında kalan limon ve portakaldan şekerleme yaparak kilosunu 200 liradan satıyor.

Dalında 40 kuruş, şekerlemesi 200 lira!

Bu yıl para etmediği için dalında kalan limon ve portakaldan şekerleme yapan narenciye üreticileri kilosunu 200 liradan satmaya başladı.

Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan Melek Değirmenci ve Hürü Tuna kilosu 200 TL’den satılan şekerleme için kara kazanların başına geçerek ilçede ilki gerçekleştirdi. Kabuklarını kullandıkları narenciye ürünlerinin içini de değerlendiren üreticiler limon ve portakalların suyunu da yazın satmak için hazırlıyor.

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Hürü Tuna israf etmemek gerektiğini belirterek ev hanımlarına ek gelir olacak limon ve portakal kabuğu şekerlemesine şuan yoğun talep olduğunu söyledi.

Limon ve portakal şekerlemesi yapımının 4 gün sürdüğünü aktaran Hürü Tuna, "Limon ve portakalları kabuklarından ayırıyoruz. Ardından 2 gün kovalarda suda bekletiyoruz. Portakalı 3 gün bekletiyoruz. Ardından kazanlarda önce tuzlu suda 15 dakika haşlıyor ardından şekerli suda kaynatıyor ve şekerlemesini yaptıktan sonra tepsilerde kurumaya bırakıyoruz” diye konuştu.

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KİLOSU 200 TL’DEN ALICI BULUYOR

Kilosunun 200 TL’den alıcı bulduğunu kaydeden Hürü Tuna, “Narenciyeyi zayi etmiyoruz. Her aşamasını hem kendi hem de ülke ekonomisine kazandırmış oluyoruz. Ev hanımları için güzel bir ek gelir aslında. Narenciyenin de içini sıkıp yaz için donduruyoruz ve meyve suyu elde etmiş oluyoruz. Her aşaması ekonomiye kazanmış oluyor. Siparişler yoğun ve güzel” ifadelerini kullandı.

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Melek Değirmenci ise narenciye şekerlemesinin maliyetinin çok az olduğunu belirterek, "Odun, kazan, şeker olması üretim için yeterli. Şuan 500 kilograma yakın narenciye kabuğunu şekerlemeye dönüştürdük. 4 gün uğraşıyoruz ama siparişler yoğun ilgi güzel. Yazında meyve suyundan para kazanmış olacağız. Ev hanımları için güzel bir ekonomik kazanç. Kahvenin, çayın yanında ikram ediyoruz doğal bir ürün. Ürettiğimiz için mutluyuz. Narenciye olduğu müddetçe üretmeye devam edeceğiz” dedi.

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