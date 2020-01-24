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Danfoss Eaton’s Hydraulics’i 3.3 milyar dolara satın aldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 13:03 | Son Güncelleme

Isıtma, soğutma, motor kontrol sistemleri ve güç çözümleri alanlarında faaliyet gösteren Danfoss, temel iş alanlarını güçlendirip müşteri değerini arttırma stratejisi doğrultusunda Eaton’s Hydraulics’i  3.3 milyar dolara satın aldı.

İstanbul, 24 Ocak (DHA) - Isıtma, soğutma, motor kontrol sistemleri ve güç çözümleri alanlarında faaliyet gösteren Danfoss, temel iş alanlarını güçlendirip müşteri değerini arttırma stratejisi doğrultusunda Eaton’s Hydraulics’i 3.3 milyar dolara satın aldı.
Eaton Hydraulics ürünlerini tarım, inşaat ve endüstriyel pazar segmenti gibi piyasa müşterilerine sunuyor. Danfoss’un mevcut iş segmenti Danfoss Enerji Çözümleri’ne transfer edilecek ve bu iş segmentine yaklaşık 11 bin çalışan ve 2.2 milyar dolar 2019 satışı getirerek hidrolik iş hacmini ikiye katlayacak. An itibariyle yaklaşık 28 bin çalışan ve 7.9 milyar dolar satışına sahip olan Danfoss bu anlaşma ile üçte birlik büyüme sağlayacak.
Şirketten yapılan açıklamada, "Bu satın almayla birlikte aynı zamanda Eaton Hydraulics’in çalıştığı endüstriyel hidrolik pazarına girmesine de olanak sağlanacak. Şirket satın alımının tüm koşullarının yıl sonuna dek sonuca ulaştırılması hedefleniyor" denildi.
Danfoss Başkan ve CEO’su Kim Fausing, konuyla ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Küresel sektörde büyük saygı gören Eaton Hydraulics azimli insan kaynağı ve güçlü markaları ile biliniyor. İki şirketin bilgi ve deneyimi bir araya geldiğinde müşterilerimiz rakipsiz uzmanlık için tek bir ortakla hayatlarına devam edebilecekler. Güçlü teknoloji ortağı konumumuzu korumak amacıyla imzaladığımız bu anlaşma ile temel hidrolik iş faaliyetlerimize ve dijital çözümlere yatırıma devam ediyoruz."
Eaton Hydraulics’in CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Craig Arnold da, “Eaton’s Hydraulics’in, temelinde hidrolik yatan bir şirkete dahil olmasından büyük fayda sağlayacağına inanıyoruz, bu anlaşma sonuca ulaştırıldığında, hidrolik alanında kapsamlı bilgi ve uzmanlığa sahip iki yetenekli ekibi bir araya getirecek. Eaton’un hidrolik ekibi, mobil ve endüstriyel hidrolik alanında dünya lideri şirketin bünyesine katılacak ve sonuç olarak müşterilerimize ve distribütörlerimize geniş teknoloji ve hidrolik çözümler portföyü ile fayda sağlayacağız” dedi.
Danfoss Enerji Çözümleri Başkanı Eric Alström , “İki şirketin birleşmesiyle ortaya çıkacak olan, yeniliğe adanmış ve geniş ürün yelpazesine, yüksek performanslı dağıtım kanallarına ve geniş coğrafi erişim alanına sahip tam teşekküllü bir hidrolik oyuncusu olmamızın müşterilerimize fayda sağlayacağına inanıyorum.” dedi.

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