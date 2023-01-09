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‘Dar gelirli’ diye girdiler yüzde 250 zam! Ellerinde fenerlerle eylem yaptılar ‘Ev taksidini geçti…’

09.01.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Satılık ve kiralık ev fiyatlarındaki artış herkesin gündeminde. Ev alacaklar ya da kiralık ev arayanlar fiyatlardan şikayet ederken evi olanların ve kiracıların gündemindeyse aidat zamları var. Bazı sitelerde aidatlara fahiş zam yapıldığı belirtilirken İstanbul Küçükçekmece'deki bir sitede vatandaşlar bu yüzden eylem yaptı. 1 yılda aidata yüzde 250 zam yapıldığını söyleyen vatandaşlar, sitenin dar gelirli bir site olduğunu belirterek tepki gösterdi. Bir vatandaş ise "Evi taksidini geçti" dedi.

‘Dar gelirli’ diye girdiler yüzde 250 zam! Ellerinde fenerlerle eylem yaptılar ‘Ev taksidini geçti…’

Hem satılık ev fiyatları hem de kiralık ev fiyatlarındaki artış vatandaşın gündemindeki yerini korurken aidatlara yapılan zamlar da belirli bölgelerde büyük tepkiye yol açıyor. Bazı sitelerde aidatlara ciddi artış yapıldığı iddia edilirken son olarak İstanbul Küçükçekmece'deki bir sitede aidatlara yapılan fahiş zam nedeniyle site sakinleri adeta isyan bayrağını çekti ve eylem yaptı. Sitenin dar gelirli bir site olduğunu belirten vatandaşlar aidata bir yılda yüzde 250 zam yapıldığını belirterek tepkisini ortaya koydu. Aidatların bazı bloklarda 970 TL'ye çıktığı ifade edilirken bir vatandaş, aidatın evinin taksidini geçtiğini söyledi. İşte detaylar...

"EVİMİN TAKSİDİNİ GEÇTİ BU AİDATLAR"

Show Haber’de yer alan habere göre, mikrofon uzatılan bir vatandaş “Bu insanlara ben şimdi 1000 TL öde nasıl derim? İnsanların buna dayanabilecek gücü yok” derken bir başka vatandaş ise “Çok geldi bize, burası dar gelirli bir site yani, gerçekten çok” şeklinde konuştu. Bir başkası ise “Evimin taksidini geçmiş bu aidatlar yani” ifadelerini kullandı.

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"AKŞAM BİR YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Sitede zam kararını duyan ayaklandı. 700 dairelik sitede aidat isyanı çıktı. Konuyla ilgili konuşan bir site sakini “Akşam bir yürüyüş gerçekleştirdik. Fenerleri elimize aldık. Tepkimizi gösterdik. Bugün de bunu planlıyoruz” şeklinde konuştu.

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"DAR GELİRLİ DİYE GİRDİK..."

Öte yandan bir başkası ise “Dar gelirli diye biz girdik. Ama şu anda borç batağına soktular bizi.” dedi.

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AİDATA BİR YILDA YÜZDE 250 ZAM

Sitenin aidatına iddiaya göre bir yılda 2 kez zam yapıldı. Yapılan zamla ilgili konuşan site sakini “Normalde bizim seneliktir. Yılbaşında sayarsak yüzde 250 gibi bir şey oluyor” derken bir başka site sakini de “6. ayda yüzde 35 zam yapıldı. Kimsenin sesi çıkmadı” ifadelerini kullandı.

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Ocak ayıyla birlikte bir zam daha geldi. Aidatlara şimdi yaklaşık yüzde 70 artış yapıldı. Güncel aidatları söyleyen bir site sakini “B bloklarımız için şu an 850 TL, C bloklarımız için de 970 TL” dedi. Aidat zammına tepki gösteren bir vatandaş da “Bir toplantı olur, toplantıda bir karar alınır değil mi böyle yerlerde. Hiç toplantı diye bir şey yok” şeklinde konuştu.

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Site sakinleri “Ödeyemiyoruz” diyerek yapılan bu zamma bir hayli tepki gösterirken çünkü iddialarına göre yapılan bu zammın aldıkları hizmeti karşılamadığı belirtildi.

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"KARŞILIKSIZ PARA TALEP EDİLİYOR"

Bir park, bir futbol sahası ve 2 tane çardak dışında hiçbir şey olmadığını söyleyen site sakinleri, doğru düzgün binalarının temizlenmediğini ve binalarının kötü koktuğunu aktardı.

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Kapıcılarına sadece çöp attırdıklarını söyleyen vatandaşlar “Karşılıksız para talep ediliyor. Arabam dışarıdaysa ben bu aidatı neden ödüyorum ki o zaman” diyerek tepkilerini gösterdi.

Site yönetimi ise konuyla ilgili suskun kaldı. Vatandaşlar ise “En sonunda icrayı kapıma getirecekler. Hakkımızı arayana kadar devam edeceğiz. Yılmayacağız.” dedi.

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İstanbul konut fiyatları Zam aidat ev fiyatları

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