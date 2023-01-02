Kirayı ödediklerini sanıyorlar ama... Ev sahiplerinden kiracıyı çıkarmak için akılalmaz yöntem! Bir bir kapatıyorlar

Ev sahipleriyle kiracılar uzun süredir çeşitli nedenlerle karşı karşıya geliyor. Hemen hemen her ilde kiralarda dikkat çeken bir artış yaşanırken kiraya yüzde 25 artış şartı ile ev sahiplerinin mevcut kiracılarını çıkarmak istemesine yol açtı. Bu noktada taraflar karşı karşıya gelirken özellikle ev sahipleri farklı yollara da başvurabiliyor. Son olarak bazı ev sahipleri, yüksek kira taleplerini kabul etmeyen kiracılarını çıkarmak için banka hesaplarını kapatarak ‘Kiramı ödemedin, evi tahliye et’ yöntemine başvurmaya başladı. Uzmanlar kiracıları ev sahibinin hesap vermemesi durumunda yapılacaklar konusunda yönlendirirken kiracı öderken de dikkatleri olmaları noktasında uyarıyor. İşte detaylar...

KİRACIYI TAHLİYE ETMEK İÇİN YENİ YÖNTEM: BANKA HESABINI KAPATMA

Ev sahipleri ile kiracılar arasında birçok sorun yaşandığını belirten Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp, “Yükselen kiralar uzun bir süredir ev sahipleri ile kiracıların arasını açmış durumda. Kira davalarında büyük bir artış var. Son zamanlarda ise ev sahiplerinin çok değişik yöntemlerle kiracıyı tahliye etmeye çalıştığını görmekteyiz. Bunlardan en ilginç olanı ise banka hesaplarını kapatma yöntemi” dedi.

KİRACI, KİRA ÜCRETİNİ GÖNDERDİĞİ HALDE ÖDENMEDİĞİNİN FARKINDA OLMUYOR

Yöntem hakkında bilgi veren Alp, “Ev sahibi ‘Kiram ödenmiyor’ demek için kiranın ödendiği banka hesabını kapatıyor. Hesap kapatıldığı için kirasını ödeyemeyen ya da kira ücretini gönderdiği halde ödenmediğinin farkında olmayan kiracı, ev sahibi tarafından ‘Kiramı ödemedin, evi tahliye et’ ihtarnamesiyle karşılaşıyor” diye konuştu.

"POSTAYLA ÖDEME YAPABİLİRSİNİZ"

Böyle bir durum için kiracılara önerilerde bulunan Alp, "Ev sahibinin sözleşmede yazan banka hesabını kapatması halinde yeni banka hesabını kiracısına bildirmesi gerekiyor. Eğer hesap bilgisini ısrarla paylaşmıyorsa kiracılar, posta hesabı ile ev sahibi adına ödeme yapabilir ya da mahkemeye müracaat ederek ödeme yeri tayin edilmesini isteyebilir. Bu halde mahkeme, gerçekten ev sahibinin gerekli hususları yerine getirip getirmediğine bakacak ve kiracının kira ödemelerini isteği dışında ödeyememesi hali var mı araştıracak. Eğer kiracı, kiranın ödendiği hesabın kapatılmasından sonra uzun bir süre hiçbir adım atmamışsa ve sonrasında hesabın kapatıldığını fark etmediğini beyan ediyorsa, mahkeme bu durumun hayatın olağan akışına uygun olmayacağı değerlendirmesinde bulunabilir. Yani kiracının kusurlu olduğuna hükmedebilir. Bu nedenle kiracıların ödemelerini dikkatli bir şekilde yapmalarında fayda var” ifadelerini kullandı.

"KİRA ÖDEMEYEN KİRACININ TAHLİYESİ İÇİN 3 YOL VAR"

Alp, kiracının tahliyesi için gerekli durumlar hakkında ise şunları söyledi: “Kira ödemeyen kiracı için sadece kira bedelinin tahsili icra yolu ile yapılabilir. Bunun haricinde kira ödemeyen kiracının tahliyesi isteniyorsa mevzuatta genel olarak bunun üç yolu mevcuttur. Bunlar ise aynı kira yılı içerisinde 2 haklı ihtarda bulunarak yıl sonunda kiracı tahliye davası açmak, kiracıyı temerrüde düşürerek kiracı tahliye davası açmak, kiracıya karşı tahliye ve ödenmemiş bedeller talepli icra takibi başlatma olarak sıralanabilir." (İHA)

