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Dar gelirli vatandaşa destek paketi! Ayrıntılar gelmeye devam ediyor: 9 milyon icra dosyası kapatılacak

26.08.2022 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca dar gelirli vatandaşı kapsayan destek paketinin ayrıntıları belli olmaya devam ediyor. Salgın, savaş ve küresel etkilerden doğan ekonomik sorunların en çok etkilediği dar gelirliler için çalışma yapan hükümet, hazırlanan paketle 6 milyon vatandaşın 2 bin liraya kadar olan borçlarını tasfiye edecek. Yaklaşık 30 milyar lira olduğu belirtilen borçların temizlenmesi sonrası 9 milyon icra dosyasının kapanacağı öğrenildi...

Dar gelirli vatandaşa destek paketi! Ayrıntılar gelmeye devam ediyor: 9 milyon icra dosyası kapatılacak

Dar gelirli vatandaşın elini rahatlatacak destek paketine ilişkin detaylar gelmeye devam ediyor... 1 Ekim'de TBMM'ye gelmesi destek paketiyle birlikte 6 milyon vatandaşın yaklaşın 30 milyon TL borcu tasfiye edilecek. Küresel ekonomik sorunlardan en çok etkilenen dar gelirlilere bir nebze olsun rahat nefes aldıracak destek paketiyle birlikte vatandaşın 2 bin liraya kadar olan borçlarını silinirken 9 milyon icra dosyası da kapatılmış olacak...

DAR GELİRLİNİN HACİZ SORUNU ÇÖZÜLECEK

Enerji ve emtia fiyatlarındaki rekor artışın etkisiyle küresel olarak yükselen enflasyonun yurt içindeki yansımalarına karşı, dar gelirli vatandaşa nefes aldırmaya yönelik adımlar atılmaya devam ediyor. Dar gelirli vatandaşların haciz sorunlarını çözmek isteyen hükümetin hazırladığı ve 1 Ekim'de Meclise gelmesi beklenen yeni paketle, 6 milyon kişinin yaklaşık 30 milyar lira düzeyindeki icralık borcu tasfiye edilecek.

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9 MİLYON İCRA DOSYASI KAPATILACAK

Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının bir ay süresince teknik çalışmasını yürüttüğü yeni icra düzenlemesinin yasalaşmasıyla 2 bin liraya kadar olan borçları kapsayan yaklaşık 9 milyon icra dosyası tasfiye edilecek. Paketin yasallaşmasıyla birlikte elektrik, su, doğal gaz ve telefon gibi temel ihtiyaçlarla ilgili sözleşmelerden doğan borçlar devlet üstlenecek.

İŞTE DESTEK PAKETİNİN DETAYLARI

Sabah'ta yer alan habere göre destek paketi, iki aşamalı olacak. 5 milyona yakın ailenin 2 bin liraya kadar olan borcu icradan düşecek. Bu amaçla ailelerin borçlu olduğu şirketler, icraya verdikleri alacaklarını muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterecek ve vergiden düşecek. Böylece bu kapsamdaki vatandaşların borcu kamu maliyesinden karşılanmış olacak. Paket kapsamında temel ihtiyaçlara tekabül eden elektrik, su, doğal gaz ve telefon aboneliklerinden kaynaklanan borçlar yer alıyor.

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İKİNCİ AŞAMA 1 MİLYON KİŞİYİ KAPSIYOR

Paketin ikinci ayağını ise takibi varlık yönetim şirketleri tarafından yapılan icradaki borçlar oluşturacak. Bir milyona yakın vatandaşın varlık yönetim şirketlerine devredilmiş 2 bin 500 liraya kadar olan icra takibindeki borçlarını devlet üstlenecek. Söz konusu iki paketle, küresel ekonomik kriz ve salgının en fazla etkilediği alt gelir düzeyindeki vatandaşları rahatlamaya dönük önemli bir adım daha atılmış olacak.

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Anahtar Kelimeler:
icra destek paketi borç
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