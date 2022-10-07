Dar gelirliye destek paketi için kimler başvurabilir, ne kadar ödenecek? AK Parti'den dar gelirliye destek paketi açıklaması!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Dar gelirliye destek paketine ilişkin konuştu. İşverenlerin önümüzdeki yılın Temmuz ayına dek bin TL'ye kadar yaptıkları yardımlar dolayısıyla gelir vergisi ve sigorta priminden muaf tutulacakları belirtildi. Torba yasa teklifi ile ilgili ayrıntılar merak edildi. Peki, dar gelirliye destek paketi için kimler başvurabilir, ne kadar ödenecek?

DAR GELİRLİYE DESTEK PAKETİ İÇİN KİMLER BAŞVURABİLİR?

Dar gelirliye destek paketi ile ilgili açıklamada bulunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş yaptığı açıklamada “KYK borçlarının faizlerini siliyoruz. Kanunun yürürlülük tarihinden itibaren 1 Temmuz 2023 tarihine kadar işverenler çalıştıkları kişilere elektrik/doğalgaz yardımı yaparsalar vergi indirimi alacaklar.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Hem işverenler hem çalışanlar rahatlığa ulaşmış olacaklar. Kanunun yürürlülük tarihinden itibaren 1 Temmuz 2023 tarihine kadar işverenler çalıştıkları kişilere elektrik/doğalgaz yardımı yaparlar ise vergi indirimi alacaklar.

İşverenler 1 Temmuz 2023 tarihine kadar 1000 liraya kadar yaptıkları yardımlarla gelir vergisi ve sigorta priminden muaf olacaklar.

Her kim icra takibinde 2 bin TL'nin altında bir alacak varsa, bu alacağından vazgeçtiği takdirde bütün takipler ortadan kalkmış oluyor. Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren bir durum. Maske ile ilgili 2.7 milyar liralık maske-sokağa çıkma yasağını ihlal cezaları vardı. Bu alacaktan vazgeçilmiş oluyor.



