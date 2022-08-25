Dar gelirliye destek paketi 25 Ağustos 2022 Perşembe gününün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Yapılan açıklamaya göre; 6 milyona yakın kişinin 30 milyar Türk Lirası tutarındaki borcu karşılanacak. Peki Peki dar gelirliye destek paketi nedir, Dar gelirliye destek paketi için kimler başvurabilir, hangi borçları kapsıyor? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

DAR GELİRLİYE DESTEK PAKETİ NEDİR?

Dar gelirliye destek paketi, Hazine ve Maliye ile Adalet bakanlıkları tarafından hayata geçirilecek. Dar gelirliyi koruyacak düzenleme ile 6 milyon kişinin 30 milyar liralık borcu tasfiye edilecek. Böylelikle 5 milyon ailenin 2 bin TL'ye kadar olan borcu icradan düşülecek.

DAR GELİRLİYE DESTEK PAKETİ HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Elektrik, doğalgaz, su gibi temel ihtiyaçlara ait sözleşmelerden kaynaklanan borçlarının bir kısmını devlet karşılayacak.

Çalışma grubunun, kredi ve kredi kartı borçlarına yoğunlaştığı da düşünülüyor.

DAR GELİRLİYE DESTEK PAKETİ İÇİN KİMLER BAŞVURABİLİR?

Dar gelirliye destek paketi ile ilgili ayrıntıları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor.

Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

