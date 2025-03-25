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Darphane açıkladı, UTTS'de yeni düzenleme! Araç sahipleri dikkat, fiyatlar değişiyor: Para iadesi yapılacak...

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
25.03.2025 13:47
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Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'nde montaj fiyatları güncellendi. Darphane'den yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı için belirlen UTTS montaj ve hizmet bedeli 25 Mart 2025 – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçici olarak belirlendi. KDV dahil 2.791,45 TL olan ücret, 2.172 TL’ye düşürüldü. Yüksek fiyattan montaj yaptıranlara ise 619,45 TL iade edilecek.

Darphane açıkladı, UTTS'de yeni düzenleme! Araç sahipleri dikkat, fiyatlar değişiyor: Para iadesi yapılacak...

Vergi kaçakçılığı önleyebilmek akaryakıt alımlarını kayıt altına alabilmek için Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi geliştirilmişti. Araç sahipleri için zorunlu olan bu sistemin montaj fiyatları güncellendi. Buna göre, Taşıt Tanıma Birimi (TTB) olarak adlandırılan çiplerin, montaj ve hizmet bedeli 2025 yılı için KDV dahil 2.791,45 TL olarak açıklanmıştı.

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ÜCRET BEDELİ DEĞİŞTİ

Darphane'nin resmi web sitesinden yapılan açıklamaya göre, 25 Mart 2025 – 30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, montaj hizmet bedeli ve KDV dahil toplam 2.172 TL olarak uygulanacak.

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PARA İADESİ YAPILACAK!

24 Mart 2025 tarihli düzenlemeye göre, UTTS kapsamında 2025 yılı için ödeme yaparak Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajı yaptıranlara araç başına 619,45 TL iade ödemesi yapılacak. Ayrıca, montaj yaptırmamış ancak 2025 yılı bedelini ödeyenler de araç başına 619,45 TL iade alabilecek. Belirtilen tarihler arasında UTTS’ye ilk kez başvuracak araç sahipleri de, 2.791,45 TL yerine 2.172 TL ödeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Darphane Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS)
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