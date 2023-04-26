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Darphane altın sertifikası fiyatı da arayı açtı! 1 gram altın 1.444 TL oldu: 5 ayda yüzde 37 kâr

26.04.2023 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altına olan ilgi Borsa İstanbul’da da kendisini göstermeye başladı. Alım satımının kolay ve hızlı olması nedeniyle son günlerde çokça tercih edilmeye başlanan ve Borsa İstanbul'da ALTIN.S1 koduyla işlem gören Darphane Altın Sertifikaları’nda makas 200 liraya kadar açıldı. 5 ayda yüzde 37’lik getiri sağlayan altın sertifikasında yaşanan bu durumun nedeni olarak serbest piyasa kurunun dikkate alınmaya başlandığı ifade edildi.

Darphane altın sertifikası fiyatı da arayı açtı! 1 gram altın 1.444 TL oldu: 5 ayda yüzde 37 kâr

Altın sertifikasının hacmi de hisselerle yarışır hale geldi. Borsa İstanbul Pay Piyasası Emtia Pazarı’nda işlem gören ve 0,01 gram altına denk gelen Altın Sertifikası’nın fiyatı 14,44 TL’ye ulaştı. 1 grama denk gelen 100 sertifikanın fiyatı ise 1.444 TL oldu. Ancak spot piyasada gram altın fiyatı 1240 TL seviyesinde işlem gördü. Arada ise 200 liralık bir makas oluştu. Uzmanlar bu fiyattan altın alıp satın alınacak bir platform olmadığını gerçek gram altın fiyatının Kapalıçarşı fiyatı olduğunu, bunun da 1370 TL’lere kadar çıktığını söylüyor.

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ALTIN, HİSSE SENETLERİ İLE YARIŞIR HALE GELDİ

Dünya Gazetesi’nin haberine göre, uzmanlar normal şartlarda altın sertifikasının piyasa ile birebir fiyatlanması gerektiğini ancak son dönemde serbest piyasa ile Merkez Bankası’nın açıkladığı kurda oluşan farkın etkisiyle altın sertifikalarında serbest piyasa kurunun dikkate alınmaya başlandığını söyledi. Yatırımcıların altın sertifikalarına yoğun ilgisi olduğuna dikkat çeken uzmanlar altın sertifikalarında oluşan hacmin hisse senetleriyle yarışır hale geldiğinin altını çiziyor.

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5 AYDA YÜZDE 37 GETİRİ

Geçtiğimiz yıl 21 Kasım tarihinde Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Darphane Altın Sertifikaları’nı 10,48 TL’den halka arz etmişti. Yastık altı yatırımların ekonomiye kazandırılmasını amaçlayan ALTIN.S1 yatırım aracı, işleme açıldığı günden bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 37’lik getiri sağladı. Darphane Altın Sertifikası’ndaki kazanç son 1 ayda ise yüzde 11 seviyesinde oldu.

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SERTİFİKADA REKOR HACİM

Altın sertifikasında hacim de 1 milyar TL ile rekor seviyeye ulaştı. Borsa İstanbul'da ALTIN.S1 koduyla işlem gören Darphane Altın Sertifikaları’nda alım-satım arasındaki farkının düşük olması, düşük komisyon tutarları, fiziki saklamanın getirdiği dezavantajların olmaması ve bu varlıktaki kazançlardan stopaj vergisinin alınmaması nedeniyle daha çok tercih ediliyor.

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Altın sertifikaları, fiziki altına dönüştürülme imkanı da sağlarken her yatırımcı için fiziki dönüşüm tutarı minimum 50 gr ve 50 gram üzeri için 10 gramın katları olacak şekilde yapılıyor. Azami fiziki dönüşüm miktarı günlük 1000 gram olurken, bunun için yatırımcının yatırım hesabının bulunduğu aracı kuruma, fiziki altını Darphane merkezine giderek ya da adresine gönderilmesini istediği bilgisini belirterek fiziki altına dönüşüm talebi vermesi gerekiyor.

ALTIN


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