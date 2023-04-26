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Darphane ‘çeyrek altın’ için duyurdu: 3 ayda yaklaşık 5,8 milyon adet! Yüzde 273'lük artış...

26.04.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Darphane'nin çeyrek altın üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 273 arttı. Farklı ağırlık ve ölçülerdeki toplam altın üretimi ilk çeyrekte 9 milyon 888 bin 350 adet olurken, geçen yılın ilk çeyreğine göre toplam altın üretimi yüzde 408 artış kaydetti.

Darphane ‘çeyrek altın’ için duyurdu: 3 ayda yaklaşık 5,8 milyon adet! Yüzde 273'lük artış...

Çeyrek altın üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 273 artarak 5 milyon 766 bin 940 adet oldu.

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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ocak-Şubat 2023'te çeyrek altın üretiminde büyük artış kaydedildi. Darphane'nin çeyrek üretimi Ocak’ta 2 milyon 211 bin 250 adet, Şubat’ta 2 milyon 243 bin 580 adet ve Mart’ta 1 milyon 312 bin 110 adet oldu.

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Böylece geçen yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 546 bin 960 adet olan çeyrek altın üretimi, bu yılın aynı döneminde yüzde 273 artarak 5 milyon 766 bin 940 adede yükseldi. Çeyrek altın üretimi geçen yıl Ocak’ta 824 bin 110 adet, Şubat’ta 438 bin 590 adet ve Mart’ta 284 bin 260 adet olarak gerçekleşmişti.

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TOPLAM ALTIN ÜRETİMİNDE BÜYÜK ARTIŞ

Darphane'nin farklı ağırlık ve ölçülerdeki toplam altın üretiminde de bu yıl adeta "patlama" yaşandı. Yılın ilk çeyreğinde toplamda 9 milyon 888 bin 350 adet üretim gerçekleştirildi. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre üretime yüzde 408 artış kaydedildi. 2022 yılının ilk çeyreğinde ise toplam altın üretimi 2 milyon 421 bin 672 adet olmuştu.


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