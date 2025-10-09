Darphane'den bozuk para müjdesi: 8 ay sonra üretim yeniden başladı

Küçük Değerli Madeni Paralar Raflarda Yerini Almaya Hazırlanıyor

Türkiye'de son aylarda hissedilen madeni para sıkıntısı, özellikle para üstü verme konusunda yaşanan zorluklar nedeniyle vatandaşların ve esnafın gündemindeydi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu soruna çözüm bulmak amacıyla Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nü harekete geçirdi. Alınan karar doğrultusunda, Şubat ayından bu yana basımı durdurulan 1, 5 ve 10 kuruşluk madeni paraların üretimine yeniden başlandı.

Darphane'nin Eylül ayı üretim verilerine göre, 1 kuruştan 240 bin adet, 5 kuruştan 180 bin adet ve 10 kuruştan 360 bin adet basıldı. Bu üretim miktarları, piyasadaki bozuk para ihtiyacının bir kısmını karşılamaya yönelik atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Yetkililer, üretim kapasitesinin artırıldığını ve önümüzdeki aylarda da piyasaya düzenli olarak bozuk para girişi sağlanacağını belirtiyor. Bu sayede, özellikle marketlerde, toplu taşıma araçlarında ve küçük işletmelerde yaşanan para üstü sorunlarının önemli ölçüde azalması bekleniyor.

Öte yandan, son günlerde dolaşıma giren '50 kuruş tedavülden kalktı mı?' şeklindeki iddialar da Darphane verileriyle yalanlandı. Eylül ayında 990 bin adet 50 kuruş basımı yapıldığı bilgisi, bu iddiaların asılsız olduğunu ortaya koydu. Darphane yetkilileri, tüm madeni paraların üretiminin devam ettiğini ve piyasanın ihtiyaçları doğrultusunda düzenli olarak basım yapıldığını vurguladı.

Darphane'nin 8 ay sonra yeniden bozuk para üretimine başlaması, piyasadaki madeni para sıkıntısının giderilmesine yönelik önemli bir adım olarak görülüyor. Üretim kapasitesinin artırılması ve düzenli olarak piyasaya para sürülmesiyle birlikte, vatandaşların ve esnafın yaşadığı zorlukların azalması bekleniyor. '50 kuruş tedavülden kalktı' iddialarının yalanlanması ise, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından önem taşıyor.