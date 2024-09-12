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Darphane banknot maliyetinden tasarruf etmek istedi: Vatandaş, '7 bin TL değil 7 milyon liradan başlasın' diye tepki gösterdi: Tek çekimde patlama yaşandı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
12.09.2024 09:05
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, hem kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek hem de banknot kullanımını azaltarak Darphane’nin giderlerini kısmak amacıyla 7 bin TL üzeri alışverişlerde banka veya kredi kartı kullanımını zorunlu hale getirdi. Uzmanlar kamuda harcamaların kısılmasının enflasyonla mücadelede önemli olduğunu vurgularken, vatandaşlar bu uygulamaya yönelik çeşitli tepkiler verdi: '7 bin TL değil, 7 milyon liradan başlasın...' İşte detaylar...

Darphane banknot maliyetinden tasarruf etmek istedi: Vatandaş, '7 bin TL değil 7 milyon liradan başlasın' diye tepki gösterdi: Tek çekimde patlama yaşandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tasarruf adımları çerçevesinde dün yeni bir kararı duyurdu. Hem kayıtdışı vergi ile mücadele hem de banknot kullanımını azaltarak Darphane’nin giderleri kısmayı hedefleyen yeni uygulama ile 7 bin TL üzeri alışverişlerde banka-kredi kartı kullanım zorunluluğu geldi.

MYNET FİNANS

BANKNOT VE MADENİ PARANIN BASIM MALİYETİNDEN TASARRUF

Kararı Mynet 'e değerlendiren ekonomistler, “Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bir süredir kamuda tasarruf adımları attığını görüyoruz. Hükümet enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı veriyor. Merkez Bankası’nın parasal sıkılaştırma adımlarının yanında kamu maliyesinde de dolaylı dolaysız uygulamalarla sıkılaşma adımları görüyoruz" şeklinde değerlendirmede bulundu.

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Ayrıca, “Enflasyonla sadece faizi artırarak mücadele edilmez. Başka adımlarla beraber koordineli hareket etmek gerekir. Kamuda harcamaları kısmak da bunlardan birisi. Nitekim banknot ve madeni paranın bir basım maliyeti var. Bu maliyetler ne kadar azaltılırsa Darphane'ye ayrılan ödenekte de azalma olacaktır. Dolayısıyla kamu harcamalarında bir kalemde daha azalma olacaktır” dediler.

“Enflasyonda aşağı yönlü trend başladı. İleriye doğru enflasyonist beklentiler kırıldıkça koordineli yeni para ve maliye politikası adımları gelecektir” yorumunu yaptılar.

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KARAR İÇİN VATANDAŞ NE DEDİ?

Alınan bu yeni tedbir vatandaşlar arasında da ses getirdi. Sözcü TV’ye konuşan vatandaşlardan biri, “Kayıtdışı ekonomiye katkı sağlayacaklarsa en başından başlamaları lazım” dedi.

Bir başka vatandaş, “Kayıtdışı ile mücadele 7 bin liradan başlıyorsa işimiz zor. 7 bine kadar Polatlara bir baksınlar. 7 bin liradan başlarsa düzelmez bu iş, 7 milyon lira makbul olur” ifadelerini kullandı.

Bazı vatandaşlar ise kart kullanmadığını, nakit para ile alışveriş yaptığını söyledi.

KART İLE PEŞİN ÇEKİM ALIŞVERİŞLERDE DİKKAT ÇEKEN YÜKSELİŞ

Bireysel kredi kartı borçlarındaki cari büyüme ise enflasyona fark attı. Bu kapsamda taksitli harcamalar giderek durma noktasına gelirken, hızla büyümeye devam eden peşin alışveriş borçlarında ise adeta patlama yaşandı.

Kartlı alışverişte taksitin kaldırılması ya sınırlandırılması, faizinin artırılması gibi tedbirlerin caydırıcılığı ile taksitli kart borçları son bir yılda cari olarak sadece yüzde 32,7 büyüdü. Başka deyişle reel olarak yüzde 12,7 azaldı. Buna karşılık tek çekim borçların hacmi yüzde 117,1’le yıllık enflasyonun iki katından daha yüksek oranda bir artış kaydetti. Enflasyonla indirgendiğinde söz konusu borçlarda reel bazda yaşanan yüzde 42,9 büyüme dikkati çekti.

KARTLI ALIŞVERİŞ SAYISI YILLIK BAZDA YÜZDE 16 ARTTI

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile temmuz ayında yapılan ödeme sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 1,61 milyar oldu. Sayısal olarak kartlı ödemelerin 936 milyonu kredi kartları ile yapılırken, 558,1 milyonunda banka kartları, 114,2 milyonunda ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.

Kredi kartları ile yapılan ödeme sayısında büyüme oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19, banka kartları ile yapılan ödeme sayısında yüzde 8 olurken ön ödemeli kartlar ile yapılan ödeme sayısında ise bu oran yüzde 37 seviyesinde gerçekleşti.

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kredi kartı
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