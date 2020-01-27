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“DASK karnemiz zayıf”

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.01.2020 14:09 | Son Güncelleme

Zorunlu Deprem Sigortası ile ilgili açıklama yapan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Deprem gerçeğiyle yaşamak zorunda olduğumuz ülkemizde, binalarda deprem sonucu meydana gelebilecek maddi zararların karşılanmasını sağlayacak DASK poliçelerindeki karnemiz bazı illerimizde çok zayıf” dedi.Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremin ardından yaralar sarılmaya devam ederken, sektör temsilcileri Zorunlu Deprem Sigortası gerçeğini de masaya yatırdı.

“DASK karnemiz zayıf”

Zorunlu Deprem Sigortası ile ilgili açıklama yapan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Deprem gerçeğiyle yaşamak zorunda olduğumuz ülkemizde, binalarda deprem sonucu meydana gelebilecek maddi zararların karşılanmasını sağlayacak DASK poliçelerindeki karnemiz bazı illerimizde çok zayıf” dedi.
Elazığ ve Malatya’da yaşanan depremin ardından yaralar sarılmaya devam ederken, sektör temsilcileri Zorunlu Deprem Sigortası gerçeğini de masaya yatırdı. Buna göre Türkiye genelinde 17 milyon 682 bin 80 konut için, poliçe sayısı 9 milyon 511 bin 200 yani sigorta oranımız yüzde 53.80 oldu.
Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Deprem gerçeğiyle yaşamak zorunda olduğumuz ülkemizde, binalarda deprem sonucu meydana gelebilecek maddi zararların karşılanmasını sağlayacak DASK poliçelerindeki karnemiz bazı illerimizde çok zayıf. Örneğin sigortalılık oranında Şırnak yüzde 9,8 ile sonuncu sırada yer alırken, bu oran Hakkari’de sadece yüzde 10,4 seviyesinde. Sigortalılık oranın yüksek olduğu illerde ise Bolu yüzde 89,1 ile ilk sırada yer alırken, Yalova yüzde 86,1 ile ikinci, Sakarya yüzde 83,2 üçüncü ve Tekirdağ yüzde 81,5 ile dördüncü sırada” dedi.
“Deprem geçecek, hayat devam edecek”
Özelmacıklı “AFAD tarafından bugün yapılan açıklamaya göre hasar tespiti yapılan bina sayısı 2 bin 945 oldu. Elazığ ve Malatya’da incelenen 2 bin 945 binadan 87’si yıkıldı. Bunlardan 1287’sinin ağır hasar aldığı, 56’sının orta ve 876’sının az hasarlı olduğu belirlendi. Acil olarak yıkılacak 12 binanın tespit edildiği çalışmalarda, 627 binanın ise hasarsız olduğu tespit edildi. Elazığ’da sigorta oranı yüzde 35 olup, 123 bin 310 konutun 43 bin 137 si poliçeye sahip. Malatya’da ise sigorta oranı yüzde 38 olup, 165 bin 690 konutun 62 bin 997’si sigortalı. Aslında tüm yurttaşlarımız olarak Zorunlu Deprem Sigortası sosyal sorumluluğumuz” diye konuştu.
“İnşaat sektörü güven endeksi 78,9 oldu”
Konut satışlarının tüketici ve inşaat sektörü güven endeksine bağlı olduğunu ifade eden Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Bugün açıklanan TÜİK verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki aya göre Ocak ayında yüzde 14,6 oranında artarak 78,9 değerini aldı. Ayrıca sektördeki girişimciler, faaliyetleri kısıtlayan en önemli temel faktörlerin sırası ile finansman sorunları, talep yetersizliği ve hava şartları olduğunu belirtiyor” ifadelerini kullandı.

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