Dava açma süresi 30 gün 'Anayasaya aykırı' Yüzde 1400 artış yapıldı, son tarih 7 Eylül ama...

Belediye emlak rayiç bedellerinde bu yıl yüzde 1400'e varan artış yapıldı. Ödemelerin bu kadar artmasına tepki gösterenler ise soluğu mahkemede aldı. Uzmanlar, mülk sahiplerine dilekçe ile itiraz etmelerini tavsiye ederken dava açma hakkının doğduğunu da hatırlatıyor.

Uzmanlar, toplu hareketin önemine dikkat çekerken, mahallede açılan tek bir davanın tüm evler için emsal oluşturabileceğini belirtiyor. Ancak, aynı mahallede sokak bazında rayiç bedeller değişebildiğinden, emsal değeri yüksek sokaklarda ayrıca dava açılmasının da etkili olacağı ifade ediliyor.

"ANAYASAYA AYKIRI"

Karar gazetesine konuşan Avukat Ufuk Tekin, belediyelerin belirlediği arsa değerlerindeki yüzde 1400’lük artışların 2026-2029 döneminde mülk sahiplerine ciddi vergi yükü getireceğini vurguladı.

Tekin, mutlaka itiraz dilekçesinin verilmesi gerektiğini hatırlatarak şunları söyledi:



“Vatandaşlar mutlaka itiraz dilekçesi vermeli. Yoğun ve geniş kesimlerce yapılacak itirazlar, bazen kararların geri alınmasını sağlayabilir. İdareler bu baskı karşısında geri adım atabilir. Aksi halde bir sokaktan tek bir kişinin açıp kazandığı dava, o sokakta vergi artışını iptal ettirir. Üstelik bu fahiş artışlar anayasaya da aykırı”

30 GÜN SÜRESİ VAR!

Uzmanlar, belediyelerin e-Belediye hizmetlerinde “Arsa Rayiç Bilgileri” sorgulamalarının kamuya açık olduğunu söylüyor. Dolayısıyla son 4 yıl için rayiç bedeller tek tek sorgulanabiliyor. 2026 yılı için ise belediyeler ve muhtarlıklarda askıya alınıp ilan edilen bu arsa değerleri için dava açma süresi ilan tarihinden itibaren 30 gün. Ancak bu 30 günlük süre adli tatile denk geldiği için süre 7 Eylül’e kadar uzatıldı. 7 Eylül’de hafta sonu tatiline denk geliyor. Bu nedenle dava açmak için son gün 8 Eylül olarak görünüyor.