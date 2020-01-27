Dayanıklı tüketim malları sektörü protestoya hazırlanıyor

MTSO Dayanıklı Tüketim Malları Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, zincir süpermarketlerde elektronik eşya satılmasından şikayetçi. İş hacimlerinin büyük ölçüde düşmesi sonrasında sektör temsilcilerinin Türkiye genelinde bir hareket başlatmayı planladığını kaydeden Meclis Üyeleri, bu kapsamda hazırlatacakları ’Herkes Kendi İşini Yapsın’ yazılı pankartları üye işyerlerine asmayı planlıyor.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 8 No’lu Dayanıklı Tüketim Malları Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, sektöre ilişkin değerlendirmeler yaparak önümüzdeki süreçte yürütmeyi planladıkları çalışmaları anlattı. Özellikle zincir süpermarketler ve hipermarketlerde yaşanan sıkıntılara değinen üyeler, buralarda satılan ürünlerin kalitesi ve satış yöntemleri konusunda halkın bilinçlenmesini beklediklerini söyledi.

Doğan: "Herkes kendi işini yapsın"

Zincir süpermarketlerin, elektronik ve beyaz eşya sektörüne çok büyük zarar verdiğini anlatan Meclis Üyesi Hamit Doğan, gıda ağırlıklı çalışması gereken firmaların kendi sektörleri dışında satış yapmasını doğru bulmadıklarını vurguladı. Elektronik eşya satışının ayrı bir uzmanlık alanı olduğunu vurgulayan Doğan, "Müşteri geldiği zaman bizler ürün detayları hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Aynı zamanda ürünün eve ulaşımını sağlayıp kurulumunu yapıyoruz ve herhangi bir sorun yaşaması halinde servis hizmeti de veriyoruz. Ancak ürün zincir marketlerden alınacak olursa hiçbir ürün tanıtımı, yönlendirme yapılmadığı gibi kişi ürününü kasaya kadar da eve kadar da kendisi ulaştırıyor. Sonrasında da kurulum ya da servis hizmeti alamıyor" dedi.

Önümüzdeki süreçte İstanbul, Adapazarı, İzmir, Adana, Gaziantep ve Kahramanmaraş Odalarının temsilcileriyle bir araya gelip sorunlara ortak çözüm arayacaklarını belirten Doğan, "Bizler sektör olarak satış için nitelikli personel çalıştırıyoruz. Zincir marketlerde ise sınırlı sayıda eleman çalışıyor. İşsizlikle mücadele noktasında da elektronik ve beyaz eşya satıcılarının desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Aynı zamanda kalite açısından da her iki tarafta satılan ürünler mukayese edilemez" diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde İzmir’de Beyaz Eşyacılar Derneğinin toplantısına katıldıklarını ve orada da bu konunun ele alındığını kaydeden Doğan, bu toplantıda dükkanlara ’Herkes Kendi İşini Yapsın’ yazılı pankart asılarak protesto eylemi başlatma kararı alındığını ve Mersin olarak bu eylemi destekleyeceklerini söyledi.