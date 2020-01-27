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Dayanıklı tüketim malları sektörü protestoya hazırlanıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.01.2020 11:33 | Son Güncelleme

MTSO Dayanıklı Tüketim Malları Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, zincir süpermarketlerde elektronik eşya satılmasından şikayetçi.

Dayanıklı tüketim malları sektörü protestoya hazırlanıyor

MTSO Dayanıklı Tüketim Malları Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, zincir süpermarketlerde elektronik eşya satılmasından şikayetçi. İş hacimlerinin büyük ölçüde düşmesi sonrasında sektör temsilcilerinin Türkiye genelinde bir hareket başlatmayı planladığını kaydeden Meclis Üyeleri, bu kapsamda hazırlatacakları ’Herkes Kendi İşini Yapsın’ yazılı pankartları üye işyerlerine asmayı planlıyor.
Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 8 No’lu Dayanıklı Tüketim Malları Meslek Komitesi Meclis Üyeleri, sektöre ilişkin değerlendirmeler yaparak önümüzdeki süreçte yürütmeyi planladıkları çalışmaları anlattı. Özellikle zincir süpermarketler ve hipermarketlerde yaşanan sıkıntılara değinen üyeler, buralarda satılan ürünlerin kalitesi ve satış yöntemleri konusunda halkın bilinçlenmesini beklediklerini söyledi.

Doğan: "Herkes kendi işini yapsın"
Zincir süpermarketlerin, elektronik ve beyaz eşya sektörüne çok büyük zarar verdiğini anlatan Meclis Üyesi Hamit Doğan, gıda ağırlıklı çalışması gereken firmaların kendi sektörleri dışında satış yapmasını doğru bulmadıklarını vurguladı. Elektronik eşya satışının ayrı bir uzmanlık alanı olduğunu vurgulayan Doğan, "Müşteri geldiği zaman bizler ürün detayları hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Aynı zamanda ürünün eve ulaşımını sağlayıp kurulumunu yapıyoruz ve herhangi bir sorun yaşaması halinde servis hizmeti de veriyoruz. Ancak ürün zincir marketlerden alınacak olursa hiçbir ürün tanıtımı, yönlendirme yapılmadığı gibi kişi ürününü kasaya kadar da eve kadar da kendisi ulaştırıyor. Sonrasında da kurulum ya da servis hizmeti alamıyor" dedi.
Önümüzdeki süreçte İstanbul, Adapazarı, İzmir, Adana, Gaziantep ve Kahramanmaraş Odalarının temsilcileriyle bir araya gelip sorunlara ortak çözüm arayacaklarını belirten Doğan, "Bizler sektör olarak satış için nitelikli personel çalıştırıyoruz. Zincir marketlerde ise sınırlı sayıda eleman çalışıyor. İşsizlikle mücadele noktasında da elektronik ve beyaz eşya satıcılarının desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Aynı zamanda kalite açısından da her iki tarafta satılan ürünler mukayese edilemez" diye konuştu.
Geçtiğimiz günlerde İzmir’de Beyaz Eşyacılar Derneğinin toplantısına katıldıklarını ve orada da bu konunun ele alındığını kaydeden Doğan, bu toplantıda dükkanlara ’Herkes Kendi İşini Yapsın’ yazılı pankart asılarak protesto eylemi başlatma kararı alındığını ve Mersin olarak bu eylemi destekleyeceklerini söyledi.

Yılmaz: "İstihdama katkımız gözardı edilmemeli"
Meclis Üyesi Hasan Yılmaz da discount marketler konusunda yaşanan sıkıntılarda özellikle istihdam sorunu üzerinde durdu. Türkiye genelinde yaklaşık 12 bin beyaz eşya satıcısı bulunduğunu ve en küçük dükkanda en az 5 kişinin çalıştığını hatırlatan Yılmaz, bunun da sektörde ortalama 60 bin kişinin istihdam edildiği anlamı taşıdığını söyledi. "Discount marketlerde yalnızca bir firmanın 9 bin şubesi olabilir ama istihdama katkısı bir o kadar az" diyen Yılmaz, "Bizim sayımız az olsa da istihdama katkımızın fazla olması gözden kaçırılmamalı" değerlendirmesini yaptı.
Sorunları saptamak, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgilendirmek ve talepleri dinlemek adına bu yıl üye ziyaretlerine başlayacaklarını anlatan Yılmaz, ilkbahar aylarında ise çevre illeri de davet edecekleri bir sektör toplantısı planladıklarını ifade etti. Discount marketlerde ürün fiyatlarının daha indirimli olacağı yönünde halk arasında yanlış bir inanış olduğuna da dikkat çeken Yılmaz, araştırmadan ürün alınmaması gerektiğini, mağazalarda daha uygun fiyatlarla daha kaliteli ürünler bulabilmenin mümkün olduğunu vurguladı.
Sektörde uygulanan KDV oranlarına da değinen Yılmaz, mobilya sektöründe yüzde 8’e inen KDV’den sektör temsilcilerinin sonuç aldığını, ancak beyaz eşyadaki ÖTV indirimlerinin sektöre yansımadığını belirterek, "Biz de KDV oranlarının yüzde 8’e indirilmesini talep ediyoruz. Böylece rekabetçi yapımız güçlenip sorunlarımıza çözüm üretebiliriz" dedi.
Aynı şekilde internet satışlarına da değinen Yılmaz, bu satış türünün de mağazalardan satışı ciddi ölçüde azalttığını bildirdi. İstihdamın devamlılığı adına bu alandaki satışlara düzenleme beklediklerini dile getiren Yılmaz, internet satışlarına üreticilerden ve odalardan izin alınması şartı getirilmesini istediklerini söyledi.

Dayanıklı tüketim malları sektörü protestoya hazırlanıyor

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