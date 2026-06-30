DDKKM toplam stok bakiyesi mayısta değişmedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), DDKKM hesaplarının stok bakiyelerinin mayıs ayı sonuçlarını yayımladı.

Verilere göre, DDKKM toplam stok bakiyesi, mayıs ayında değişmeyerek 10 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA | Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır