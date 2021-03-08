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Defne yaprağı ile ev hanımları evden para kazanıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.03.2021 11:16 | Son Güncelleme

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesince hayata geçirilen 'Defne Yaprağı Ayıklama Projesi' ile kadınların evlerinde çalışarak ek gelir elde edeceği bildirildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, proje ile kadınlar kendi belirledikleri miktarda defne yaprağını evlerinde ayıklayacak, anlaşmalı firmaya teslim edecek ve emeğinin karşılığını alacak.

Defne yaprağı ile ev hanımları evden para kazanıyor

Yenişehir Belediyesi, Yenişehir Kent Konseyi ve Akdeniz Ekolojik Ürünler Firması işbirliğinde hayata geçirilen 'Defne Yaprağı Ayıklama Projesi'nin tanıtımı, Pazar Ötesi Üretici Kadın Pazarında yapıldı. Tanıtım toplantısında kadınlara ve mahalle muhtarlarına proje hakkında bilgi veren firma yetkilileri, defne yaprağının nasıl ayıklanacağını da uygulamalı olarak gösterdi.

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DEFNE YAPRAĞI

Yenişehir Kent Konseyi Başkanı Dilek Çakır, projeyi Yenişehir Belediyesi ile ortak düzenlendiklerini ve 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde kadınlara tanıttıklarını söyledi. Hayata geçirecekleri projeyle kadınların ev ekonomisine katkı sunmayı hedeflediklerini dile getiren Çakır, evinden çıkamayan, çalışama imkanı olamayan kadınların mahallerindeki muhtarlıklar aracılığı ile kendilerine ulaşabileceklerini aktardı.

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Çakır, “Kadının özellikle ev ekonomisine katkısı, katma değer oluşturmasına dayalı defne yaprağı ayrıştırma projesi. Defne yaprakları toplatılıyor, kurutuluyor fabrikasında ve kadınlarımıza paketler içerisinde onların talep ettikleri kiloda evlerine teslim ediliyor. Burada sağlıklı yapraklar ve sağlıksız yapraklar olarak ayrıştırılıyor. Ayrıştırılan sağlıklı yapraklar kaç kilo gelmişse kilogram bedeli ödeme yapılıyor” dedi.

Tanıtımın ardından projeden faydalanmak isteyen kadınlar kayıt yaptırdı.

İHA

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