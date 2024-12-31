FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Değeri 10 milyon lira! Türk edebiyatının en önemli isimlerinden Orhan Kemal'in evi satışa çıktı...

Değeri 10 milyon lira! Türk edebiyatının en önemli isimlerinden Orhan Kemal'in evi satışa çıktı...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
31.12.2024 13:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

35'e yakın eser burada hayat bulmuştu. Orhan Kemal'in 1954-1966 yılları arasında İstanbul'un Fatih Cibali semtinde yaşadığı 2 katlı ev satışa çıkarıldı. Mülk sahibi tarafından 10 milyon liradan satılık ilanı verilen ev, İstanbul, Ankara ve Antalya'dan alıcılar buldu. Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü, evin satılmasının ardından, bu mekânın bir kültür alanı olarak korunması gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanlığı ve Kültür Bakanlığı gibi kurumların devreye girmesini talep etti.

Değeri 10 milyon lira! Türk edebiyatının en önemli isimlerinden Orhan Kemal'in evi satışa çıktı...

Türk edebiyatının önemli yazarlarından Orhan Kemal'in 1954-1966 yılları arasında Fatih Cibali'de kiracı olarak oturduğu ev satışa çıkarıldı. Mülk sahibi tarafından emlakçı aracılığıyla satışa çıkarılan eve 10 milyon lira değer biçildi. Orhan Kemal'in 35'e yakın eserini yazdığı eve İstanbul dışında Ankara ve Antalya'dan da alıcı çıktı.

ISTANBUL--ORHAN-KEMALIN-FATIHTE-OTURDU_493494_146024

ÜST MERTEBELERE SESLENDİ

Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü, "Şu var en yüksek makam Cumhurbaşkanlığı, Kültür Bakanlığı veya hatta başka bir bakanlık Ticaret Bakanlığı da olur, bu işe el atabilir. Orasını yani yine bir Orhan Kemal evi olabilir; belki Orhan Kemal'in resimlerinden oluşan çünkü o evde çekilen fotoğraflar var. Fotoğraflar dışarıya konularak güzel bir süsleme yapılabilir. Çocuklara atfedilen edilen bir kütüphane, bir atölye olabilir" diye konuştu.

ISTANBUL--ORHAN-KEMALIN-FATIHTE-OTURDU_493505_146024

'CİBALİ'DEKİ EVDE DÜNYAYA GELDİM'

Orhan Kemal'in oğlu olan Işık Öğütçü, "Orhan Kemal'in dördüncü çocuğuyum. Bugünlerde çok gündemde olan Cibali'deki evde ben dünyaya geldim. Zaten 1954-1966 arasında bir 12 yıllık yaşanmışlık orada söz konusu. Ben de ilkokul 2'ye kadar oradaydım. Babamın 35'e yakın eseri orada yazıldı. Ayrıca; 'Suçlu', 'Sokakların Çocuğu', 'Müfettişler Müfettişi', 'Üçkağıtçı', 'Evlerden Biri', 'Bir Filiz Vardı' gibi kitapları o semtten söz eder. Çok önemli bir semttir Cibali. Bizim 12 yıllık yaşam sürecimizde tatlı acı anılar var. Daha sonra oradan taşındık. Babam 1951'de Adana'dan İstanbul'a göç edip ölümüne kadar tam 5 tane yer değiştirdi. En uzun kaldığı Cibali'deki yer. 2000 yılında ben şu anda bulunduğumuz Cihangir'deki müzesini açtım" dedi.

ISTANBUL--ORHAN-KEMALIN-FATIHTE-OTURDU_493506_146024

'2010'A KADAR OLAN SÜREÇTE EVİ ALABİLİRDİM'

Öğütçü, "Tabi hep o ev hatırımda. 'Ne yapabilirim, satış olabilir mi?' diye ben sahiplerine de ulaştım. Hatta babamın kiracılığını yaptığı o evin sahibiyle de görüştüm. Bizimkileri çok iyi anlıyordu; ama o sırada böyle bir niyetlerinin olmadığını söyledi. Daha sonraki süreçte bir ara satışa çıkardılar. Bugün sözü edilen rakamın da çok çok altında bir rakamdı. Ben gittim hem binaya alıcı gözle bir daha baktım. Hem de tabi imkan meselesiydi. İlk 2000-2010'a kadar olan süreçte olsaydı belki hiç kaçırmazdım hemen alabilirdim. Fakat sonra ekonomik durum biraz daha yavaşlayınca alma olayından vazgeçtim. 2018-2019 yılları arasında sanırım evin çökme tehlikesi, yıkılma durumu söz konusu olur diye basın bayağı bir ilgi gösterdi. Bu haberleri gören Valilikten makamlar ilgilenmişler. Hatta ben isimlerini de aldım. 'Biz Valilik olarak, İstanbul Valiliği olarak ilgileniyoruz. Burayı alacağız' dediler. Fakat sonra galiba yine bir doğal afet oldu. O proje yine kaldı" şeklinde konuştu.

ISTANBUL--ORHAN-KEMALIN-FATIHTE-OTURDU_493510_146024

'EVİ SATIŞA ÇIKARMIŞLAR ÇOK ŞAŞIRDIM'

Öğütçü, "Fatih Belediyesi sağ olsun, binanın biraz bakımını yaptı, boyasını yaptı. Binanın üstüne de ben bilgileri verdim 'Orhan Kemal burada oturmuştur' diye bir tabela da koydular ve o süreçte hem başkana teşekkür ziyaretinde bulunduğumda 'Evi bir kültür mirası olarak alabilirler mi? Fatih Belediyesi bu şekilde değerlendirebilir mi?' diye söyledim. Onlar da 'Bir araştıralım' dediler fakat oradan da yine bir şey çıkmadı. Şu son süreçte de çeşitli makamlarla hep görüştüm. İBB ile de görüştüm, Valilik makamı, Fatih Belediyesiyle hep görüştüm. Bugün geldiğimiz noktada ben de basından öğrendim. İlanlar var; evi satışa çıkarmışlar, çok şaşırdım" dedi.

ISTANBUL--ORHAN-KEMALIN-FATIHTE-OTURDU_494026_146024

'KÜLTÜR BAKANLIĞI DEVREYE GİREBİLİR'

Işık Öğütçü, "Cibali Tütün Fabrikasının mesai borusunun öttüğünü duyan insanlardan birisiyim. Fabrikaya çalışmaya giden işçilerin bizim evin önünden geçtiklerini biliyorum. Babam da çok etkilenmiştir. Abidin Dino'ya da böyle bir mektupta söz etmiştir. 'Benim sıkıntım var. Ekonomik olarak dar boğazdayım. Geçinemiyorum; ama şu benim önümden geçen işçiler, bu kadar soğukta çoluk çocukla birlikte işe gidiyorlar. Onlar çok daha fazla hak ediyorlar konuşulmayı, yazılmayı' diyerek kendi acısını, kendi sıkıntısını bile arka plana atıyor. Bunlara tanıklık etmiş ve o semt gerçek anlamda önemli bir konumda. Hiç Kültür Bakanlığı devreye girmedi. Belki Kültür Bakanlığı'nın devreye girmesi lazım. Belki en büyük makam olarak Cumhurbaşkanlığı da Cumhurbaşkanlığı'nın belki bir kültür dairesi, bir miras dairesi vardır bu tür eski eserlere bakan bir daire vardır. O daire bu evi kamulaştıracak. Söylenen o rakamlar çok yüksek bir rakam. Sadece o evin alınmasıyla bitmeyecek iş. Bir de onun tamiratı var, geleceğe taşınması var. Şu var en yüksek makam Cumhurbaşkanlığı, Kültür Bakanlığı veya hatta başka bir bakanlık Ticaret Bakanlığı da olur, bu işe el atabilir. Orasını yani yine bir Orhan Kemal evi olabilir; belki Orhan Kemal'in resimlerinden oluşan çünkü o evde çekilen fotoğraflar var. Fotoğraflar dışarıya konularak güzel bir süsleme yapılabilir. Çocuklara atfedilen edilen bir kütüphane, bir atölye olabilir. Mesela orada müzik öğrenirler, resim öğrenirler, güzel yazı öğrenirler, matematik çalışırlar. Geleceğin belki müzisyenlerini, ressamlarını, bilim insanlarını orada yetiştirme şansına sahip olur. Onlar da diyecek ki 'Orhan Kemal evinden yetiştik' yani bunu düşünmek bile müthiş bir keyif. Ne olacak ben de merakla bekliyorum" diye konuştu.

ISTANBUL--ORHAN-KEMALIN-FATIHTE-OTURDU_494027_146024

'EV 3 AY ÖNCE 10 MİLYON LİRADAN SATIŞA ÇIKARILDI'

Mülk sahibi tarafından emlakçı aracılığıyla satışa çıkarılan ev hakkında bilgiler veren satıştan sorumlu Cem Baydar DHA muhabirine evle ilgili bilgiler verdi. Baydar, "Mülk sahipleri evi ihtiyaç duyduğu için değil, ihtiyaç fazlası olduğu için satıyor. Ev 3 ay önce, 10 milyon liradan satışa çıkarıldı. Satışa çıktığı günden beri İstanbul dışında eve Antalya'dan, Ankara'dan ve çeşitli şehirlerden aranıyorum. Sanat camiasından arayanlar da fazlasıyla var. Ev için 1 milyon lira, 5 milyon lira teklif edenler de var" şeklinde konuştu.

ISTANBUL--ORHAN-KEMALIN-FATIHTE-OTURDU_494084_146024

ISTANBUL--ORHAN-KEMALIN-FATIHTE-OTURDU_494085_146024

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
Orhan Kemal bakanlık edebiyat ev fiyatları konut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Merak edilen ilk yorumunu bugün paylaştı: "Türkiye için karar anı!"

Merak edilen ilk yorumunu bugün paylaştı: "Türkiye için karar anı!"

Canlı yayında gözaltı sonrası itiraf! Kan donduran olay: Kocasının kardeşleri tecavüz edip öldürmüş

Canlı yayında gözaltı sonrası itiraf! Kan donduran olay: Kocasının kardeşleri tecavüz edip öldürmüş

Fatih Portakal emekli maaşını açıkladı

Fatih Portakal emekli maaşını açıkladı

En düşük emekli maaşına zam için tarih verildi! AK Parti kulisleri tek rakamı konuşuyor... Dul ve yetim aylıklarında tablo belli oldu

En düşük emekli maaşına zam için tarih verildi! AK Parti kulisleri tek rakamı konuşuyor... Dul ve yetim aylıklarında tablo belli oldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut kredisi almak için şartlar değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Konut kredisi almak için şartlar değişti

Ödeme yaptık hisse devredilmedi, iade istedik yapılmadı

Ödeme yaptık hisse devredilmedi, iade istedik yapılmadı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Ömür boyu garantili Stanley termoslarda yılın son fırsatları

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

Yürüyüşten antrenmana her ortama ve beğeniye uygun indirimli spor ayakkabılar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.