Değişim öncüleri, İmece Summit’te ‘geleceğe etki’yi tartışacak!

Zorlu Holding’in ev sahipliğinde, İmece’nin yürütücülüğünde; ATÖLYE, BMW Foundation, B Lab Europe, S360 ve SIX’in içerik ve ağ partnerliğinde, Açık Açık, Ashoka Türkiye, Impact Hub İstanbul, İstasyonTEDÜ, KUSIF, Mikado, SDGIA, TSGA ve UNDP Accelerator Labs’in oturum partnerliğinde, De-Coder’in küratörlüğünde 18-19 Mart 2021 tarihlerinde “Geleceğe Etki” temasıyla çevrimiçi gerçekleştirilecek İmece summit; iş dünyası, sivil toplum, akademi, kamu, girişimcilik ekosistemi gibi farklı sektörlerden etki odaklı çalışmalarıyla bilinen yüzlerce değişim öncüsünü bir araya getirecek.
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 2030’u işaret ederken ve daha iyi bir toplum ve gezegeni desteklemek adına ortaya çıkan fırsat alanlarını değerlendirmek için zaman giderek daralırken bu konudaki kolektif çabalar da gelişmeye devam ediyor. Uzun bir süredir, düşünce sistematiğini ve faaliyetlerini bu alana odaklayan, ortak aklı çalıştırarak, ölçülebilir fayda yaratan veya buna ilham veren işleri tetikleyen sosyal inovasyon platformu İmece bu konuda öncü bir projeye daha imza atıyor ve 18-19 Mart’ta Zorlu Holding’in ev sahipliğinde ‘İmece Summit Geleceğe Etki Zirvesi’ni düzenliyor.
Detaylı program ve kayıt bilgilerinin summit.imece.com adresinde yer alan zirve; “Değişim öncüsü birey ve kurumların dönüşümü yönetmesi ve hızlandırmasını nasıl sağlayabiliriz?” ve “Bu amaçla sektörler, kurumlar, bireyler arası bilgi aktarımı ve işbirliğini nasıl kolaylaştırabiliriz?” temel soruları çerçevesinde düzenlenecek ‘İmece Summit’, “etki yaratan topluluklar”, “etki yaratan finans”, “etki yaratan iş dünyası”, “etki yaratan liderlik” ve “etki yaratan organizasyonlar” temaları etrafında bir dizi panel, konuşma, atölye ve ağ geliştirme çalışmaları ile yuvarlak masa toplantılarından oluşacak.
Zirvenin konuşmacıları arasında;
Sürdürülebilir bir toplum ve gezegen için meselelere karşı bütünsel çözümler ve sistemler tasarlayan ve meselelerin kolektif bir çabayla ele alınması gerektiğine inanan İmece’nin düzenleyeceği ‘İmece Summit’ ile; çevresel, ekonomik ya da sosyal meselelere etki odaklı yanıtlar bulunmaya çalışılacak.
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