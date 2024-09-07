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'Değişime ayak uydurmalıyız' demişti: Esnek ve uzaktan çalışma için en somut iki adım! Detaylar ortaya çıktı

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
07.09.2024 10:20
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Dünyada mesai saatleri kısalırken Türkiye'nin de gündemine giren esnek ve uzaktan çalışma modelleri için geçtiğimiz haftalarda kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Bu gelişmenin üzerine OVP'de çalışma saatlerine ilişkin maddelerin de yer alması dikkatlerden kaçmadı. Mesai saatleri iş-özel yaşam dengesi gözetilerek yeniden güncellenecek. Detaylar belli oldu...

'Değişime ayak uydurmalıyız' demişti: Esnek ve uzaktan çalışma için en somut iki adım! Detaylar ortaya çıktı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ‘değişime ayak uydurmamız gerekiyor’ diyerek uzaktan ve esnek çalışma modellerine geçişe dair süreci başlatmıştı. Bu kapsamda esnek çalışma saatiyle ilgili toplantılar gerçekleştirildiğini de açıklamıştı.

Bakan Işıkhan, tekerrür eden, işlemeyen ya da eski kalan maddelerin iş kanununda olduğunu ve bunların azaltılması gerektiğini ifade ederek, “Temel hakların yani çalışanların hakları korunarak üzerinde aksayan bir de yeni hizmet modelleri var, yeni işler çıktı. Esnek çalışma, uzaktan çalışma platform çalışma, çalışanlarına yönelik güncel verileri de kapsayacak güzel, çağdaş bir temel kanun. Şu an takvim yok. Sadece ön görüşmeleri gerçekleştirdik. Onu da Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etmişti. Hatta TİSK’in toplantısında hatırlarsanız orada bir toplantı gerçekleşti” dedi.

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İŞ-YAŞAM DENGESİ GÖZETİLECEK

Çalışma saatlerine ilişkin değişiklik Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında da alındı. Yeni düzenlemenin ipuçlarına ilişkin OVP’de uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil çalışma modellerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda iş dünyasının ihtiyaçları ve iş-özel yaşam dengesi gözetilerek mevzuat düzenlemeleri hayata geçirilecek.

ESNEK ÇALIŞMAYA ORTAM SAĞLANACAK

Ayrıca İş Kanunu’nda sosyal taraflar ile diyalog halinde yapılacak değişiklikler ve bu doğrultuda gerçekleştirilecek ikincil mevzuat çalışmaları ile işgücü piyasalarında güvenceli esneklik sağlanacak.

Öte yandan sosyal güvenlik mevzuatında da güncellemeler yapılacak ve yeni nesil esnek çalışma şekillerine daha uyumlu hale getirilecek.

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çalışma saati
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