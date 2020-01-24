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Demir ve demir dışı metaller sektörü Özbekistan'a çıkarma yapıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.01.2020 14:29 | Son Güncelleme

İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki: - "Yapacağımız çalışmalarla Özbekistan pazarındaki payımızı daha da artırmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Demir ve demir dışı metaller sektörü, bu yılki ilk ticaret heyetini İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki başkanlığında Özbekistan'a düzenleyerek, sektörün ülke pazarından daha fazla pay almasını hedefliyor.

İDDMİB'den yapılan açıklamaya göre, alüminyum, bakır, mutfak eşyaları, endüstriyel mutfak, yapı malzemeleri, bağlantı elemanları, kilitler ve el aletleri, döküm, kaynak malzemeleri ve metal ambalaj olmak üzere dokuz alt sektörün çatı birliği konumunda bulunan Birlik, 20 üye firmanın katılımı ile 23-26 Şubat döneminde Özbekistan'a sektörel ticaret heyeti düzenliyor.

Özbekistan heyeti, geçen yılı 8,27 milyar dolarlık ihracatla tamamlayan demir ve demir dışı metaller sektörünün bu yılki ilk yurt dışı heyeti olacak ve İDDMİB Başkanı Tahsin Öztiryaki başkanlığındaki heyette yönetim kurulu üyeleri de yer alacak.

- "Ticarette büyük bir potansiyel var"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Başkanı Öztiryaki, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret hacminin 2019 yılında yüzde 15,3 artarak 2 milyar dolara ulaştığını anımsatarak, iki ülke arasındaki ticarette büyük bir potansiyel olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'nin Özbekistan'a olan ihracatının 2019'da yüzde 9,6 artışla 1,04 milyar dolara yükseldiğini belirten Öztiryaki, sektör ihracatının da yüzde 10,4 artışla 45 milyon dolar olduğunu kaydetti.

- "Özbekistan cazip bir pazar"

Öztiryaki, Özbekistan'ın 2020 yılı hedef ülkeler arasında olduğunu aktararak, Türk yapı sektörüne karşı da ciddi bir ilgi ve talep olduğunu vurguladı.

Türk müteahhitlerinin bu ülkede çok sayıda proje yürüttüğünü ve Türk yapı sektörü olarak iyi bir konumda olduklarına işaret eden Öztiryaki, şunları kaydetti:

"2018'de Özbekistan'ın sektör ihracatındaki payı yüzde 0,52 iken bu oran geçtiğimiz sene yüzde 0,62'ye yükseldi. Özbekistan pazarı gelişme potansiyeli çok yüksek ve cazip bir pazar. Aynı zamanda yabancı yatırımcılar için de önemli fırsatlar barındırıyor. Özbekistan'da yapacağımız temaslarda sektörümüzü daha iyi anlatma fırsatı bulacağız. Orada iş yapan Türk müteahhitler de bizim için oldukça önemli ve ihracatımızı geliştirmek için büyük bir fırsat. Yapacağımız çalışmalarla Özbekistan pazarındaki payımızı daha da artırmayı hedefliyoruz."

- "Sektörel ticaret heyetleriyle hareket etmek pazara giriş için avantaj"

Tahsin Öztiryaki, ülkede yapacakları temaslarda çok sayıda görüşme gerçekleştireceklerini paylaşarak, sektörel ticaret heyetleriyle hareket etmenin pazara giriş için firmalara önemli bir avantaj sağladığına dikkat çekti.

"Türk ürünlerinin algısının zaten yüksek olduğu Özbekistan'da bunu daha da yukarı çıkarmak için yerel satın alıcılardan resmi kurumlara kadar tüm taraflarla bir araya geleceğiz. Bu temaslar ülkede güçlü bir network oluşturmamızı da sağlayacak." ifadesini kullanan Öztiryaki, Özbekistan pazarından gelecek dönemler adına oldukça umutlu olduklarını aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Öztiryaki, Özbekistan,

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