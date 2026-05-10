Demir yollarında 9 milyon engelli yolcuya ücretsiz seyahat imkanı tanındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demir yollarında 2017 yılından bu yana yaklaşık 9 milyon engelli yolcuya ücretsiz hizmet verdiklerini belirterek, "Kara yolu ulaşımında da 2025'te 1 milyon 784 bin 410, bu yılın ilk 4 ayında ise 356 bin 771 engelli vatandaşımız şehirler arası otobüslerde yüzde 40'a varan indirimlerden faydalandı" ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 10-16 Mayıs dönemini kapsayan "Dünya Engelliler Haftası" dolayısıyla değerlendirmede bulundu.

Bakanlık olarak 2002'den bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "önce insan" vizyonuyla hareket ettiklerini vurgulayan Uraloğlu, herkes için erişilebilir bir ulaşım sistemi için çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

Uraloğlu, hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin hızlı tren terminallerinde güvenli dolaşımını sağlamak için 2019 yılında "Turuncu Masa Erişilebilir Ulaşım Hizmet Noktası" uygulamasını hayata geçirdiklerini anımsattı.

"27 YHT GARIMIZDA TURUNCU MASA HİZMETİ VERİYORUZ"

Uygulamayla, engelli bireylerin gar veya istasyon girişinde, belirlenen yerden alınarak seyahat edeceği koltuğa yerleştirildiği bilgisini veren Uraloğlu, seyahat sonunda da gar veya istasyon çıkışındaki hizmet noktası butonunun bulunduğu noktaya kadar ulaştırıldığını anlattı.

Uraloğlu, uygulamanın, tüm ulaşım türlerinde hizmet veren terminallerde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yaptıklarına dikkati çekerek, "27 yüksek hızlı tren (YHT) garımızda 'Turuncu Masa' hizmeti veriyoruz. Bugüne kadar 87 bin 795 yolcumuza destek olduk. Erişilebilir ulaşım vizyonu doğrultusunda sürdürülen çalışmalar kapsamında bugüne kadar 130 istasyona ilişkin proje çalışmalarını tamamladık. 119 istasyonda erişilebilirlik uygulamalarını fiilen tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunduk." ifadelerini kullandı.

Havalimanlarında da erişilebilirlik standartlarını yaygınlaştırdıklarına işaret eden Uraloğlu, Turuncu Masa hizmetini 3 havalimanında başlattıklarını bildirdi.

Uraloğlu, 38 havalimanının "Engelsiz Havalimanı Kuruluşu" unvanına, 42 havalimanının Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Erişilebilirlik Belgesi'ne sahip olduğunu, denizcilik sektöründe ise Engelsiz Denizler Projesi ile yolcu gemilerinde rampalı girişleri, asansörler ve engelli tuvaletlerini zorunlu hale getirdiklerini belirtti.

ENGELLİ BİREYLER İÇİN YHT VE ANA HAT TRENLERİNDE ÜCRETSİZ SEYAHAT İMKANI

Engelli bireylerin seyahatlerini daha kolay hale getirebilmek için YHT ve ana hat trenlerinde ücretsiz seyahat uygulamasının sürdürüldüğünü aktaran Uraloğlu, "Ücretsiz seyahat hakkı kapsamında, demir yolunda 2017 yılından bu yana yaklaşık 9 milyon engelli yolcumuza ücretsiz hizmet verdik. Kara yolu ulaşımında da 2025'te 1 milyon 784 bin 410, bu yılın ilk 4 ayında ise 356 bin 771 engelli vatandaşımız şehirler arası otobüslerde yüzde 40'a varan indirimlerden faydalandı." bilgisini verdi.

Uraloğlu, haberleşme sektöründe, e-Devlet Kapısı'nda işaret diliyle destek sunan Engelsiz Çağrı Merkezi'ni hayata geçirdiklerini ifade etti.

Merkezin, işitme engelli vatandaşlara 2015'ten bu yana internet üzerinden, 2018'den itibaren ise mobilden görüntülü ve yazılı hizmet verdiğini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"e-Devlet İletişim Merkezi'mizden bugüne kadar internet üzerinden toplam 43 bin 871, mobil üzerinden de 10 bin 375 olmak üzere toplam 54 bin 246 işitme engelli vatandaşımıza hizmet verildi. PTT eliyle de engelli vatandaşlarımız aylıklarını evlerinde teslim alabiliyor. Türkiye Kart ile engelli ve gazi vatandaşlarımıza ulaşımda da yeni imtiyazlar sağlıyoruz."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

YHT seyahat ulaştırma ve altyapı bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu
