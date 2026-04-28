Demiryollarında yeşil dönüşüm: Yolcu Taşıma Platformu ile 3 bin ağacın kesilmesi önlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryolu ile yolcu taşımacılığı kapsamında dijitalleşme çalışmaları hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, “Dijital ortamda gerçekleştirilen yılda yaklaşık 24 milyon biletleme işlemi ile 3 bin ağacın kesilmesi önlendi” dedi.

Hande Dağ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demiryolu ile yolcu taşımacılığı kapsamında dijitalleşme çalışmaları hakkında açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, dijitalleşmenin çağın gereklilikleri doğrultusunda demiryolu taşımacılığında hizmet kalitesini dönüştüren en önemli unsurlardan biri olduğunu dile getirdi.

"3 BİN AĞACIN KESİLMESİNİ ÖNLEDİK"

Bakan Uraloğlu, Yolcu Taşıma Platformu (YTP) ile bilet alma süreçlerini kolaylaştırdıklarını hem de doğanın korunmasına katkı sağladıklarını belirterek “YTP, biletleme, rezervasyon ve müşteri hizmetleri süreçlerini tek bir çatı altında toplayarak; dijital ortamda gerçekleştirilen yılda yaklaşık 24 milyon biletleme işlemi sayesinde 3 bin ağacın kesilmesini önledik.” dedi.

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından tamamen Türk mühendislerle geliştirilen platform ile vatandaşların biletlerini web veya mobil uygulama üzerinden saniyeler içinde alabildiğine dikkati çeken Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bilet kesim işlem süresi gişede 15, mobilde 35 saniyeye kadar düştü. Bulut tabanlı altyapısı sayesinde sistem günde 85 bin biletleme işlemini karşılayabiliyoruz. Mikroservis mimarisi ise yalnızca ihtiyaç duyulduğunda kaynak kullanarak enerji tasarrufu sağlıyor. YTP, Türkiye Bilişim Derneği’nin 2025 Türkiye Bilişim Ödülleri kapsamında ‘Kamudan Vatandaşa Hizmetler’ kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.”

YHT’LERDE BİLET SATIŞLARININ YAKLAŞIK YÜZDE 90’I DİJİTAL KANALLAR ARACILIĞIYLA GERÇEKLEŞTİ

Artık trenlerde yolcu kabul işlemlerini QR kod veya Kimlik Kartı ile saniyeler içinde gerçekleştirildiğini belirten Bakan Uraloğlu, “Bu sayede yolcu deneyimi önemli ölçüde iyileşti, işlemler daha hızlı ve sorunsuz hale geldi. 2025 yılında toplam bilet satışlarımızın yüzde 45’i mobil uygulama, yüzde 24’ü web sitesi üzerinden yapıldı; yüksek hızlı trenlerde ise bilet satışlarının yaklaşık yüzde 90’ı dijital kanallar aracılığıyla gerçekleşti.” bilgisini paylaştı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Enerji fiyatlarındaki yükseliş ECB'den faiz artışı beklentisini güçlendirdiEnerji fiyatlarındaki yükseliş ECB'den faiz artışı beklentisini güçlendirdi
ŞOK'a iPhone13 geliyor! ŞOK'a iPhone13 geliyor!

En Çok Okunan Haberler
CHP'li vekile yanıtı tepki çeken Ayaş Kaymakamı hakkında karar

CHP'li vekile yanıtı tepki çeken Ayaş Kaymakamı hakkında karar

CHP'den ihraç edilenler partiye geri dönüyor!

CHP'den ihraç edilenler partiye geri dönüyor!

Tedesco gönderildi! Galatasaray'dan jet hızında paylaşım geldi

Tedesco gönderildi! Galatasaray'dan jet hızında paylaşım geldi

Taytını indirip kaslarını gösterdi! Yaşı konuşuldu

Taytını indirip kaslarını gösterdi! Yaşı konuşuldu

Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti

Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti

Akaryakıt istasyonlarında artık bu yasak!

Akaryakıt istasyonlarında artık bu yasak!

