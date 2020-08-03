Deneme amaçlı çarkıfelek meyvesinin üretimine başladı! Şimdi 20 dönüme çıkardı

Yurt dışında yaptığı geziler sırasında tropikal meyve olan çarkıfelek meyvesini (Passion fruit) gören ziraat mühendisi Sinan Berk, Brezilya'dan tohum getirerek deneme amaçlı bahçesine ekmeye başladı. Fide haline gelen ağaçlar, ikinci yılında meyve vermeye başladı. Boyları yaklaşık 1 buçuk metreye kadar çıkan ağaçların her biri yaklaşık 250 meyve veriyor. Hasat edilen meyveler büyük marketlerin tezgahlarında 7 buçuk TL ile 10 TL arasında alıcı buluyor.

'100 GRAMI İLE GÜNLÜK C VE A VİTAMİNİ İHTİYACI KARŞILANABİLİYOR'

Meyvenin daha çok Brezilya, Ekvator, Avustralya, Arjantin gibi ülkelerde yoğun şekilde üretiminin yapıldığını belirten Berk, meyvenin Avrupa, Afrika ve Uzak Doğu'da tüketildiğini söyledi. Aroması, tadı ve faydaları ile insanların çok fazla tüketildiği bir meyve olduğunu kaydeden Berk, "Biz bu meyvenin adını 'Mersin'in tutku meyvesi' olarak adlandırmak istiyoruz. Bu meyve vitamin deposu. 100 gramı ile yetişkin biri günlük C ve A vitamini ihtiyacını karşılayabiliyor. İçindeki jel yapı bağırsaktaki hareketleri yavaşlattığı için kilo vermeye yardımcı olur. Selüloz ve hemiselüloz bakımından zengin olduğu için toplu kan şekerini dengelemekte. Diyabet hastalarının kullanabileceği bir meyve. Kalp rahatsızlıkları ile ilgili etkisi bulunmakta. Yüksek tansiyona iyi gelmekte. Mutluluk verici ve afrodizyak özelliği var" dedi.