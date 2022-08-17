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Deniz gibi petrol var ama akaryakıt bulamıyorlar: Karaborsada litresi 5 lira…

17.08.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'de işgalinde tuttuğu zengin petrol sahalarına sahip Haseke ilindeki halkı yakıttan mahrum bırakılıyor. Bölge halkı yakıtın kaçırılması nedeniyle krizin yaşandığını düşünüyor. Dağıtımda sorun olduğu için başka şehirlere gitmek zorunda kalan halk, karaborsadan 3 katına yaklaşık 1200 Suriye lirasına (5 Türk lirası) mazotun litresini satın almak zorunda kalıyor.

Deniz gibi petrol var ama akaryakıt bulamıyorlar: Karaborsada litresi 5 lira…

Suriye'de ülke petrol kaynaklarının yaklaşık yüzde 90'nına ipotek koyan YPG/PKK'lı teröristler, işgalinde tuttuğu bölgelerde yaşayan halkı bu zenginlikten mahrum bırakıyor. Rumeylan gibi zengin petrol sahalarının bulunduğu Haseke ili de yakıt krizinin yaygın olduğu YPG/PKK işgalindeki bölgelerin başında geliyor. İl genelinde çok sayıda akaryakıt istasyonunun bulunmasına rağmen terör örgütü, tekelinde tuttuğu yakıtın sadece 3 istasyon üzerinden satılmasına izin veriyor.

KARABORSA VE PETROL KAÇAKÇILIĞI KRİZİ DERİNLEŞTİRİYOR

Hasat döneminin sürdüğü bölgede, siviller yakıt alabilmek için saatlerce uzun sırada bekliyor. Yoğun kalabalık yüzünden aracına yakıt alamayanların büyük bir kısmı, karaborsadan 3 katına yaklaşık 1200 Suriye lirasına (5 Türk lirası) mazotun litresini satın almak zorunda kalıyor.

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Petrol gelirlerinden büyük kazanç sağlayan YPG/PKK, halktan kestiği yakıtı örgütle yakın ilişkilere sahip tüccarlar yoluyla karaborsaya sürüyor. Örgütün rejim kontrolündeki bölgelere yakıt kaçırması da bölgede yaşanan krizin temel nedenlerinden birini oluşturuyor. Terör örgütü, Esed rejimi ile petrol alışverişlerini rejime yakınlığıyla bilinen milis yöneticisi ve milletvekili Husam Katırcı aracılığıyla yürütüyor.

ARAÇLARIN DEPOSU TAM DOLDURULMUYOR

Haseke’nin Kamışlı ilçesinde yaşayan Şerif Naser, AA muhabirine, yüz binlerce sivilin yaşadığı ilde sadece 3 yakıt istasyonunun çalıştığını söyledi. İstasyona saat 05.00’te gelip 15.00 gibi ayrıldığını, yakıtın başka yerlere kaçırıldığını söyleyen Naser, "Vatandaşın aracının deposu ful doldurulmuyor. Oysa araçlara kotasız yakıt verilse bu kriz yaşanmazdı. Şu an büyük bir kriz var. Deniz gibi petrolümüz var ancak kaçırılıyor." diye konuştu.

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"BAŞKA ŞEHİRLERE GİDİYORUZ"

Bir diğer Hasekeli Yaser Ali, ilde büyük bir yakıt krizinin yaşandığını dile getirerek "Günün yarısı yakıt kuyruğunda beklemede geçiyor. Yaz mevsiminde yakıt bolca bulunması gerekirken bu kriz neden? Dağıtmada eşitsizlik var ve yakıt başka yerlere mi kaçırılıyor bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Her gün saatlerce sıra beklediğini söyleyen diğer Hasekeli Salih Ebu İsa da "Ana kaynakta yakıt bulunuyor ama dağıtımda sorun var. Bazen yakıt bulabilmek için başka şehirlere gidiyoruz." dedi


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Anahtar Kelimeler:
Petrol Akaryakıt
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