Denizbank neden açılmıyor? Denizbank çöktü mü? Uygulamada erişim problemi...

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan vatandaşlar Denizbank’a giriş yapamadıklarını ve bankacılık işlemlerini gerçekleştiremediklerini söyledi. Gelişme sonrası internet bankacılığı sisteminin çöküş sebebi merak konusu oldu.

DENİZBANK ÇÖKTÜ MÜ?

Denizbank’ın internet bankacılığı sistemi çöküş yaşadı. Kullanıcılar saatlerdir internet bankacılığını kullanamadığını ifade ederken, sosyal medyada itirazlarını dile getiren vatandaşlar alım satım dahil hiçbir işlem yapamadıklarını belirtti.

Bankacılık sisteminde yaşanan sorunun kaynağı bilinmezken, Twitter üzerinden de pek çok şikayet talebi yağdı. Sorun hakkında yeni bir açıklama geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

İşte o paylaşımlardan bazıları:





