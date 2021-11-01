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Denizbank neden açılmıyor? Denizbank çöktü mü? Uygulamada erişim problemi...

01.11.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vatandaşların Denizbank’a giriş yapamadığını söylüyor. Sosyal medyada gündeme gelen iddia sonrası internet bankacılığı sisteminin neden çöktüğü merak ediliyor. İşte ayrıntılar...

Denizbank neden açılmıyor? Denizbank çöktü mü? Uygulamada erişim problemi...

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan vatandaşlar Denizbank’a giriş yapamadıklarını ve bankacılık işlemlerini gerçekleştiremediklerini söyledi. Gelişme sonrası internet bankacılığı sisteminin çöküş sebebi merak konusu oldu.

DENİZBANK ÇÖKTÜ MÜ?

Denizbank’ın internet bankacılığı sistemi çöküş yaşadı. Kullanıcılar saatlerdir internet bankacılığını kullanamadığını ifade ederken, sosyal medyada itirazlarını dile getiren vatandaşlar alım satım dahil hiçbir işlem yapamadıklarını belirtti.

Bankacılık sisteminde yaşanan sorunun kaynağı bilinmezken, Twitter üzerinden de pek çok şikayet talebi yağdı. Sorun hakkında yeni bir açıklama geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

İşte o paylaşımlardan bazıları:

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DenizBank
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