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Denizbank’ta yeni skandal! Müşterilerin hesaplarından para çalıp kripto paraya yatırmışlar…

18.04.2024 14:35
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Seçil Erzan skandalının ardından bankadaki denetimlerini sıklaştıran Denizbank’ta yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Antalya’nın Manavgat ilçesindeki şubede gerçekleşen olayda müşterilerin hesaplarından 205 milyon lira çalındığı öğrenildi. 4'ü banka personeli, 8 şüpheli tutuklanırken müşterilerin hesaplarından alınan paraların ise sanal bahis siteleri ve kripto para borsasında kaybedildiği öne sürüldü.

Denizbank’ta yeni skandal! Müşterilerin hesaplarından para çalıp kripto paraya yatırmışlar…

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Denizbank şubesinde, müşterilerin hesaplarından 205 milyon lira çalınmasına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şube müdürü Rahşan Eylem Bulut, müdür yardımcısı Utku Erdem ve 2 banka personelinin de aralarında bulunduğu 8 şüpheli, tutuklandı.

Futbol dünyasının ünlü isimlerinin adının karıştığı dolandırıcılık olayı ile gündeme gelen Denizbank'ın yönetimi, bütün şubeleri üzerinde denetim ve incelemelerini artırdı. Genel müdürlük uzmanları tarafından yapılan incelemeler sırasında bankanın Side Şube Müdür Yardımcısı Utku Erdem'in hesabında olağan dışı hareketlilik tespit edilince müfettiş görevlendirildi.

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Banka müfettişleri, nisan ayı başında şubeye gelerek soruşturma gerçekleştirdi. Müfettişlerin yaptığı inceleme ve soruşturma sonucunda Utku Erdem'in, 2021 yılından Nisan 2024'e kadar müşterilerin hesaplarından parça parça toplam 205 milyon lirayı tanıdığı kişilere aktardığı tespit edildi. Bu kişilerin daha sonra paraları, yeniden Utku Erdem'in hesabına gönderdiği belirlendi.

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KRİPTO PARA BORSASINDA KAYBETMİŞ

Bankanın, suç duyurusunda bulunması sonrası Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ekibi, şube müdürü Rahşan Eylem Bulut, müdür yardımcısı Utku Erdem ve 2 banka personeli ile Utku Erdem'in yakın arkadaşı olduğu tespit edilen 4 şüpheliyi, 6 Nisan'da gözaltına aldı.

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Şüphelilerden Utku Erdem ifadesinde; 2021 yılından bu yana müşterilerin hesabından fark edilmeyecek şekilde paraları alıp, arkadaşlarına gönderdiğini, daha sonra bu paraların kendi hesabına geri geldiğini, toplanan paraları yurt dışında sanal bahis sitelerinde ve kripto para borsalarında kaybettiğini söylediği öğrenildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler, 8 Nisan'da adliyeye sevk edildi. İfadeleri sonrası şüpheliler, tutuklandı. (DHA)

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