Havale ve EFT’de sistem değişiyor! IBAN'a para transferi yapılırken artık bu şart aranacak…

Bankalar havale ve EFT sistemini değiştirmeye hazırlanıyor. İnternet bankacılığı ve mobil uygulamalar üzerinden artan dolandırıcılık vakaları, BDDK'yı harekete geçirdi. Uzun zamandır çalışılan düzenlemenin ardından bankalar, para transferinde 'çift aşamalı doğrulama' sistemine geçmeye hazırlanıyor. 1 Mart itibarıyla bazı bankaların kısıtlamaları hayata geçireceği öğrenilirken, ilerleyen süreçte söz konusu sistem tüm bankalar için zorunlu hale gelecek.

Akıllı telefon kullanımının artmasıyla birlikte bankacılık işlemleri de online platformlara taşınırken, bu durum dolandırıcıların dijital bankacılık uygulamalarını hedef almasına neden oluyor.

Son yıllarda bankacılık uygulamasına izinsiz şekilde girilen ve habersizde kredi tahsilatı ya da para transferi gerçekleştiren kullanıcıların sayısındaki dikkat çeken artış, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nu (BDDK) yeni bir düzenleme hazırlamak zorunda bıraktı.

IBAN'A PARA TRANSFERİNDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Bankacılık uygulamaları üzerinden gerçekleştirecek para transferleri (Havale, EFT) için birçok bankada aynı prosedür uygulanmakta. Tanımlı bir telefon üzerinden mobil bankacılık uygulamasına giriş yapmak, ilerleyen dönemde para transferi yaparken ek bir onay ihtiyacını ortadan kaldırmakta.

EFT VE HAVALE SIRASINDA SMS ONAYI GEREKECEK

Sözcü’de yer alan habere göre; Bu durum, birçok akıllı telefon kullanıcısını kolay hedef haline getirirken, hesaplara erişimi ve para transferini zorlaştırmak amacıyla yeni dönemde 'çift adımlı doğrulama' uygulaması yürürlüğe girecek. Değişikliklerle birlikte kullanıcılar, bankacılık uygulamalarına tanımlı telefonlarından girseler dahi, para transferi sırasında ek bir SMS onayı yapmak durumunda kalacak.

Bu değişiklikle birlikte, üçüncü bir cihaz üzerinden banka hesabına erişim sağlansa bile, bakiyenin farklı hesaplara aktarımının engellenmesi ve güvenlik için ek bir katman yaratılması planlanıyor.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır