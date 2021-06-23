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Denize sıfır araziler satışa çıktı! Özelleştirmeler başlıyor

23.06.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İzmir, Bodrum Bitez ile Adana Karataş’ta denize sıfır yerlerin satışa çıkarıldığını açıkladı.

Adana, Muğla ve İzmir'de denize sıfır 108 bin metrekare Hazine arazisi özelleştirme için ihaleye çıkıyor.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Adana'nın Karataş ilçesinde yaklaşık 40 bin metrekare araziyi satışa çıkardı. 15 bin metrekaresi denize sıfır ve plaj olan taşınmaz 4 milyon lira geçici teminat ile 49 yıllığına özelleştirilecek.

Muğla Bodrum'daki Bitez mahallesinde de 29 bin 130 metrekare arazi için de ihale açıldı. Bir kısmı denize sıfır olan arazi için 10 milyon lira geçici teminat istendi.

GEÇİCİ TEMİNAT OLARAK 4 MİLYON LİRA İSTENDİ

Bir diğer özelleştirme duyurusu da İzmir Aliağa'dan geldi. Denize yakın bölgedeki 39 bin 862 metrekare arazi yatırımcılara sunuldu. Kullanma izin yöntemiyle özelleştirilecek arazi için 4 milyon lira geçici teminat istendi.

Çeşme'de daha önce ihaleye çıkılan 6 bin metrekare arazi için 74 milyon lira bedel biçildi.

Foça'da da Türkiye'nin ilk tatil köyü olarak hizmete açılan Foça Tatil Köyü'nün işletme hakkının verilmesi karara bağlandı. Taşınmazlar Bahreynli bir şirkete 131 milyon lira bedelle 49 yıllığına özelleştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Adana Ankara Muğla Bodrum
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Musterileri belli katarlılar... Bu millete ne deyim bilmiyorum ki... size oy veren herkes hesap soracak ülkede satmadiginiz yer kalmadi... yaaa orman satilirmi orman cocuklarimizin torunlarimizin gelecegidir... toprak satilirmi siz nasi bi şetim icindesiniz Allah bu ulkeyi sizin elinizden kurtarsın insallah.. yediniz yediniz para birakmadiniz hazinede simdi parsel parsel satın ülkeyi...

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